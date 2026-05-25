UPG Ploiești a modificat Codul de Etică. Acesta face referire și la hărțuirea sexuală și discriminarea de gen

Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiești a publicat un nou Cod de Etică. Instituția s-a conformat imediat după modificarea legislației ce vizează hărțuirea sexuală și discriminarea de gen.

- Publicitate -

Potrivit unei anchete recente a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), peste 67% dintre universitățile de stat din România nu au adoptat un nou cod de etică în urma modificărilor legislative de anul trecut. Nu este și cazul Universității Petrol-Gaze Ploiești. Instituția de la noi intră la capitolul „așa da”. Aceasta se numără printre puținele universități care s-au conformat total în ceea ce privește implementarea legii.

Prorectorul UPG, Alina Brezoi, a declarat pentru Observatorul Prahovean că „universitatea actualizează codurile, regulamentele și procedurile interne conform modificărilor legislative care intervin, actualizând inclusiv Codul de Etică și Deontologie Universitară”.

- Publicitate -

Este vorba despre Hotărârea Guvernului nr. 952/2025, dar și de modificările asupra Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară, prin Ordinul MEN nr. 6882/2025.

„Până acum, UPG nu a avut sesizări cu privire la cazuri de hărțuire sexuală sau de discriminare de gen. De asemenea, universitatea nici nu anchetează în prezent vreun astfel de caz”, a mai spus prorectorul instituției.

Potrivit Alinei Brezoi, Codul de Etică și Deontologie Universitară include în plus, definiții clare. A fost extinsă aria de acoperire pentru hărțuirea sexuală și abuzul de putere, în conformitate cu reglementările-cadru în vigoare.

- Publicitate -

Iar ca măsuri de protecție, s-a stabilit implementarea de proceduri stricte de raportare și analiză a sesizărilor, asigurând confidențialitatea și protecția victimelor.

De altfel, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești a publicat în trecut și un Ghid privind prevenirea şi combaterea hărţuirii. Acesta detaliază politicile de nediscriminare aplicabile în campus.

Sancțiunile în cazul hărțuirii și disciminării sunt cele prevăzute de Codul Muncii și Codul Penal. Totodată, pot duce la exmatricularea studenților.

- Publicitate -

În ceea ce privește cadrele universitare, sancțiunile prevăzute pentru încălcarea Codului de Etică și Deontologie Universitară sunt prevăzute de art. 17 alin. 1), respectiv :

“ (1) Tipurile de sancțiuni aplicabile personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, inclusiv cu funcție de conducere, pentru încălcarea normelor de etică și deontologie universitară, sunt: