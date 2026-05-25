Cine ar putea fi premierul desemnat de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze viitorul premier, iar numele cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac.

Șeful statului ar prefera varianta unui premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar în această săptămână, posibil fără o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele. În schimb, ar urma să aibă loc discuții informale cu liderii formațiunilor politice, potrivit surselor citate de Digi24.

Eugen Tomac este, în prezent, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Pe masa discuțiilor se află și varianta unui guvern mai degrabă tehnocrat, format din specialiști apropiați partidelor din fosta coaliție. În acest scenariu, PSD, PNL și USR ar putea avea propriii tehnocrați în viitorul Executiv.

Eugen Tomac s-a născut în 1981, în regiunea Odesa, în sudul Basarabiei, actuala Ucraină, și a venit în România la 17 ani, printr-un program de burse pentru etnicii români din afara granițelor. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București.

Tomac a fost deputat în Parlamentul României în două mandate, europarlamentar din partea PMP și a ocupat mai multe funcții în Administrația Prezidențială în mandatele lui Traian Băsescu. În 2025, a fost numit de Nicușor Dan consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.