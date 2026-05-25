Americanii de la CSM Ploiești au condus o oră de sport la Colegiul Național „Mihai Viteazul”

Baschetbaliştii de la CSM BBA Petrolul Ploieşti le-au făcut, astăzi, o surpriză elevilor de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, pe care i-au vizitat la ora de sport. Echipa ploieșteană a terminat ediţia de campionat 2025-2026 a Ligii Naţionale de Baschet Masculin – BCR pe poziţia a 11-a a clasamentului din 16 echipe, fiind pentru prima dată în ultimii trei ani când nu a retrogradat.

După ce au învins cu 2-0 pe CSA Steaua Sharks Bucureşti, din Turul al 3-lea al play-out-ului, scoruri 100-83 și 103-71, sportivii de la CSM au mers la „Mihai Viteazul”, unde echipa de baschet colegiului ieșind campioană pentru al 4-lea an consecutiv la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar cu prilejul Turneului Final de la Râmnicu Vâlcea.

Kenneth Cooper și Andre Jones au ținut ora de sport de la LMV

Ora de sport de la LMV a fost condusă de doi dintre americanii din lotul Petrolului, Kenneth Cooper și Andre Jones, care au reușit 17, respective 16 puncte în ultimul meci cu Steaua. Conducerea colegiului, reprezentată de Janin Pinţea (director) şi Daniela-Mihaela Lambru (director adjunct) au profitând de prilej şi pentru a-i felicita pe campionii din weekend, în frunte cu antrenorul echipei, profesorul Nicolae Băcan.

Din partea CSM BBA Petrolul Ploieşti a fost prezent tot staff-ul tehnic, antrenorul principal Milan Skobalj, secundul Nemanja Tomic şi preparatorul fizic Robert Munteanu, precum şi coordonatorul secţiei, Ionuţ Ivan.

Două debuturi la ultimul meci al celor de la CSM

„A fost o acţiune prin care noi, echipa de baschet CSM Petrolul Ploieşti, am încercat să dăm ceva înapoi către comunitatea ploieşteană, în ideea de a încerca să avem un dialog cu elevii acestui colegiu legat de ceea ce înseamnă sport. Sperăm că le-a plăcut interacţiunea cu sportivii noştri şi – cine ştie – poate unii dintre ei vor face pasul spre baschetul de performanţă”, a afirmat oficialul echipei CSM BBA Petrolul Ploieşti.

La ultimul meci al echipei din acest sezon, Federico Diaconescu (17 ani) şi Sebastian Ciulin (18 ani) au bifat primele minute pentru CSM BBA Petrolul Ploieşti, ambii reuşind să și puncteze. De altfel, toţi cei zece jucători folosiţi şi-au trecut numele pe lista marcatorilor. Au lipsit, motivat, David Raşoga, Rareş Movileanu, Alexandru Şerban şi Vlad Borcan, care au fost chiar cu echipa Colegiului Naţional Mihai Viteazul la Turneul Final câștigat la Rîmnicu Vîlcea.

