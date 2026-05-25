Cum au ajuns urșii să se plimbe prin localitățile din Prahova [VIDEO]

Un cititor ne-a transmis imagini surprinse weekendul trecut în localitatea Gornet, cu un urs care se plimbă pe străzile comunei – VIDEO la finalul textului. Din păcate, astfel de imagini au devenit obișnuite pentru multe localități din Prahova.

Mesaj Ro Alert pentru urși

În ultima perioadă, în mai multe localități din Prahova a fost semnalată prezența urșilor. Nu vorbim despre comunități izolate, ci despre localități precum Câmpina, Azuga, Comarnic, Bertea și chiar Băicoi sau Plopeni.

În majoritatea cazurilor, ISU Prahova a emis mesaje Ro-Alert, iar unii urși au fost îndepărtați de jandarmi.

Fenomenul se repetă anual, iar autoritățile locale susțin că nu pot interveni eficient din cauza legislației.

În prezent, este nevoie ca primarul să convoace o comisie formată din reprezentanți ai asociației județene de vânătoare, un medic veterinar și reprezentanți ai instituțiilor de mediu, iar dacă ursul nu este considerat periculos, acesta poate fi doar alungat.

Doar în cazuri foarte grave, în care animalul atacă omul, acesta poate fi ucis.

Noua lege a fost contestată la CCR

O lege adoptată anul acesta prevede extragerea, în 2026, a 859 de urși în cadrul cotei de prevenție și a altor 110 exemplare pentru intervenții.

Aceasta nu poate fi aplicată deoarece președintele Nicușor Dan a atacat-o la Curtea Constituțională. Șeful statului consideră că actul normativ riscă să încalce atât Constituția, cât și normele europene privind protecția speciilor sălbatice. CCR va discuta sesizarea pe 24 iunie.

Printre contestatarii legii s-a numărat și deputatul USR de Prahova, George Marussi, care a criticat această „portiță” legislativă prin care ar putea fi vânați urșii considerați trofee.

„Noi am formulat amendamente pentru ca această cotă de prevenție să nu fie transformată într-o vânătoare. Interesul este să rezolvăm o problemă care pune în pericol anumite comunități, însă amendamentele au picat la vot”, a declarat Marussi.

În schimb, Adrian Dicu, președintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Prahova, a declarat recent pentru Observatorul Prahovean că schimbarea legislației este justificată de creșterea numărului de intervenții.

„Numai în anul 2025 am avut 194 de intervenții, inclusiv în localități precum Valea Călugărească, Păulești, Plopeni sau Vadu Săpat. Avem logistica necesară pentru aplicarea noilor prevederi”, a transmis Adrian Dicu.