Razie în trei comune prahovene. Ce au descoperit polițiștii în trafic

Luni, 5 mai, polițiștii din cadrul Secției Rurale Apostolache au descins în comunele Iordăcheanu, Sângeru și Apostolache într-o acțiune amplă pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței pe drumurile publice.

Polițiștii au fost prezenți în trafic și pe străzile din localități, unde au discutat cu cetățenii și au verificat atât persoane, cât și autoturisme. Acțiunea a avut ca scop prevenirea incidentelor și depistarea șoferilor care nu respectă legea.

În doar câteva ore au fost legitimate peste 100 de persoane și au fost controlate mai mult de 90 de autovehicule.

Aproximativ 80 de șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Un conducător auto a fost prins după ce consumase alcool înainte de a urca la volan, aparatul indicând o valoare de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Controalele au scos la iveală și probleme tehnice la mai multe mașini. Polițiștii au reținut trei certificate de înmatriculare pentru defecțiuni constatate la autoturismele verificate. Un alt șofer a rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce s-a descoperit că mașina nu avea asigurare RCA valabilă.