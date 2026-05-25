Așa arată nesimțirea în Ploiești: amenzi record pentru cojile de semințe aruncate pe jos

Poliția Locală Ploiești a aplicat, de la începutul lunii până în prezent, amenzi în valoare totală de 27.000 de lei pentru abandonarea cojilor de semințe pe domeniul public.

- Publicitate -

Potrivit Poliției Locale Ploiești, odată cu venirea sezonului cald, au fost intensificate acțiunile de monitorizare în parcuri, locuri de joacă și alte spații publice frecventate de cetățeni.

Polițiștii locali au urmărit, în special, identificarea persoanelor care consumă semințe și aruncă resturile pe jos, afectând curățenia domeniului public și normele de conviețuire socială.

- Publicitate -

Printre zonele în care au fost aplicate sancțiuni se numără Parcul „Nichita Stănescu”, Parcul „Sala Sporturilor Olimpia”, Parcul Malu Roșu, Parcul „Mihai Viteazul”, Bulevardul Independenței, strada Arieșului, strada Bogdan Petriceicu Hașdeu și Parcul „9 Mai”.

Cele mai multe persoane sancționate într-o singură intervenție au fost depistate pe 14 mai, în Parcul „Mihai Viteazul”, unde patru persoane au fost amendate pentru abandonarea cojilor de semințe.

În Ploiești, astfel de fapte sunt sancționate cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei. Pe lângă amendă, polițiștii locali pot dispune și curățenia zonei afectate.

- Publicitate -