A început sezonul cireșelor la Păulești. Urmează Sărbătoarea Cireșelor în iunie

Localnicii din Păulești au ieșit la poartă cu gustoasele cireșe de mai, care au început să se pîrguiască bine. De o parte și de alta a drumului, vezi măsuțe, pe care sătenii le aprovizionează continuu cu renumitele fructe roșii și dulci. Sunt culese chiar din spatele casei sau din livezile din zonă.

- Publicitate -

Nu există localnic să nu aibă în curte un cireș. Că e de mai sau de iunie, localitatea prahoveană este renumită pentru aceste fructe gustoase.

Prețul unui kilogram de cireșe de Păulești variază între 20 și 30 de lei. Asta în timp ce în piața centrală din Ploiești, dai pe un kilogram între 20 și 25 de lei. Însă producătorii spun că, pe măsură ce fructele se vor coace, prețul acestora va mai scădea.

- Publicitate -

Cireșele de Păulești nu duc lipsă de cumpărători. Zilnic se formează scurte ambuteiaje în spatele celor care opresc mașina, să cumpere gustoasele fucte, care le fac cu ochiul din grămezile frumos așezate.

După o primăvară cu temperaturi schimbătoare, producătorii spun că recolta din acest an arată promițător, iar fructele sunt mai dulci decât în anii trecuți.

Localnicii din Păulești spun însă că se descurcă din ce în ce mai greu la cules, o muncă extrem de migăloasă. Mâna de lucru este tot mai rară, se plâng producătorii.

- Publicitate -

Gospodinele pregătesc din cireșe gemuri, dulcețuri, compoturi și chiar siropuri. Mai mult, codițele de cireșe se pun la uscat, iar din ele se face ceai. Acesta este recunoscut în principal pentru efectul său diuretic și detoxifiant puternic. Ceaiul de codițe de cireșe este utilizat frecvent pentru susținerea sănătății tractului urinar și reducerea retenției de apă.

La Păulești se organizează anual și Sărbătoarea Cireșelor. Anul acesta, evenimentul va avea loc în weekendul 6 -7 iunie. Observatorul Prahovean a scris AICI pe larg despre ediția din acest an a festivalului.