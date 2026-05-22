Urs semnalat în Câmpina. Locuitorii din zona Școlii de Poliție au primit mesaj RO-Alert

Autor: Luiza Toboc
Un urs a fost văzut marți seară, 22 mai, în Câmpina, în zona Bulevardului Carol I, în apropierea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. Autoritățile au emis  mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

În mesajul transmis de ISU Prahova, oamenii sunt sfătuiți să evite zona și să rămână în locuințe.

„A fost semnalată prezența unui urs în Câmpina, Bulevardul Carol I, zona Școlii de Poliție! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți”, a transmis  ISU Prahova.

Echipajele de intervenție au fost trimise în zonă pentru monitorizarea situației și îndepărtarea animalului.

