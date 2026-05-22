Femeie lovită de un autoturism în Ploiești. Șoferul a părăsit locul accidentului

Un accident rutier s-a produs vineri, 22 mai, pe strada Nicolae Bălcescu din Ploiești, unde o femeie în vârstă de 73 de ani a fost lovită de un autoturism. Potrivit martorilor, conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului imediat după impact, însă a fost identificat rapid de polițiști.

Accidentul rutier a avut loc vineri, 22 mai, în jurul orei 12.00. La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță și ale Poliției, după ce mai mulți martori au alertat autoritățile prin 112.

Victima, o femeie în vârstă de 73 de ani, a primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

„La fața locului au fost direcționate echipaje de poliție pentru efectuarea verificărilor specifice, context în care au constatat că o femeie de 73 de ani ar fi fost acroșată de un autoturism, în timp ce s-ar fi angajat în traversarea sectorului de drum, în zona marcajului pietonal, iar conducătorul auto implicat ar fi părăsit locul producerii evenimentului.

Victima a fost transportată la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. În urma activităților investigative desfășurate de polițiști, conducătorul auto a fost identificat la scurt timp, ca fiind un bărbat de 77 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Având în vedere prevederile legale în vigoare, polițiștii au reținut permisul de conducere al bărbatului și au eliberat o dovadă fără drept de circulație”, a precizat IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului producerii accidentului rutier