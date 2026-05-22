Țeapă cu plata facturii Electrica. Cum arată mesajul fals care poate lăsa clienții fără bani

O nouă tentativă de fraudă online circulă intens în această perioadă și riscă să facă numeroase victime pentru că este făcută în numele companiei Electrica.

Aceasta a ajuns chiar și pe emailul redacției noastre și constă într-o solicitare de plată a unei facturi.

Adresa aparentă de pe care se trimite este MyElectrica, numele aplicației companiei de stat care furnizează energie electrică. Doar la o verificare mai atentă reiese frauda.

Link-ul te trimite la o pagină care clonează perfect platforma de plată a Electrica, inclusiv culorile și identitatea vizuală.

Cei care sunt induși în eroare și introduc date personale și cele aferente plăților online riscă să rămână fără bani în cont.

Reamintim că, în urmă cu ceva timp, Electrica Furnizare a anunțat o tentativă de fraudă prin mijloace de plată electronice, ce constă în transmiterea de notificări către clienți, via SMS, cu privire la deconectarea de la rețeaua de energie electrică pe motiv de neplată, aceștia fiind îndemnați să acceseze un link pentru a plăti soldul restant.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere companiei Electrica Furnizare.