Drumul spre școală, traseu plin de pericole pentru elevii din Ploiești

Drumul pe care îl parcurg elevii către școală nu mai poate fi considerat de mult sigur. Mașini parcate pe trotuare, zone foarte aglomerate, vizibilitate scăzută pentru șoferi, treceri de pietoni șterse sau străzi fără trotuare sunt doar câteva dintre pericolele vizibile la orice pas. Iar Ploieștiul le bifează pe toate acestea din plin, ca multe orașe din țară, de altfel. Observatorul Prahovean a luat la pas orașul, pentru a vedea care este situația în teren.

Au trecut vremurile când mergeam singuri la școală, cu cheia de gât, ca niște oameni mari în devenire. În ziua de azi mulți părinți se tem să își lase copiii singuri spre școală. De aici și ambuteiajele formate în zona școlilor, la primele ore ale dimineții, dar și la prânz și seara, când copiii ies de la cursuri.

Trecerile de pietoni care duc spre nicăieri

Școlile din Ploiești au treceri de pietoni în apropiere. Însă, nu toate presupun traversarea unei străzi de pe un trotuar pe altul. Am întâlnit multe cazuri în care în celălalt capăt al străzii se ajunge direct într-un gard verde. Sau te lovești de mașinile parcate în zonă. Astfel că elevii își pun de cele mai multe ori viața în pericol, mergând direct prin stradă. O astfel de trecere de pietoni am întâlnit și la Școala Gimnazială „George Emil Palade”, de pe Aleea Godeanu, colț cu strada Iezerului, cartierul Vest.

Treceri de pietoni cu vizibilitate scăzută

În multe zone din Ploiești, vizibilitatea nu este tocmai bună pentru șoferi. Astfel că se produc accidente dese în zona școlilor. Atât din vina șoferilor, cât și a elevilor, distrați și grăbiți în drumul lor spre școală.

Un astfel de „punct nevralgic” este și strada Bobâlna. Pe la intersecția cu strada Traian Vuia traversează atât elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva”, cât și micuții de la Grădinița „Crai Nou”. Vizibilitatea este redusă pentru șoferii care ies de pe Traian Vuia, și fac dreapta pe Bobâlna. Trecerea de pietoni este amplasată în scurt. Practic, pietonii care se angajează în trecerea străzii sunt văzuți în ultimul moment. Și aici s-au întâmplat de-a lungul timpului multe accidente.

Mașini parcate pe trotuar

Deoarece ne-am învățat comozi, mulți părinți preferă să își ducă micuții la școală cu mașina. Așa se face că dimineața trebuie să faci slalom printre mașini. De cele mai multe ori, neavând loc să înainteze din cauza mașinilor parcate pe trotuar, copiii își pun viața în pericol, mergând prin stradă.

Am surprins o astfel de situație pe strada Erou Moldoveanu Marian. În zonă sunt două grădinițe, Grădinița Sf. Mina și Grădinița Nr. 36. Însă astfel de exemple pot continua.

Zonele aglomerate care ne pun viața în pericol

Multe zone ale Ploieștiului sunt cunoscute ca zone aglomerate la orice oră. Însă, în anumite momente, de obicei atunci când elevii intră și ies de la cursuri, acestea devin mult mai aglomerate decât de obicei.

În multe cazuri, s-a încercat instalarea unor limitatoare de viteză în zona trecerilor de pietoni. Dar, nu toate mai sunt în stare bună.

O stradă cunoscută pentru traficul intens este și cea din zona Școlii Sfânta Vineri, de pe Poștei. Intersecția de aici devine greu de traversat chiar și pentru un adult. În zonă s-au produs de-a lungul timpului grave accidente rutiere.

Alergăm după școli și aglomerăm traficul

Un alt aspect de luat în seamă pentru aglomerația formată în jurul unităților de învățământ ar fi și faptul că alergăm după școli bine cotate. Și uităm astfel de școlile de cartier, la care copiii noștri sunt arondați. Dacă am duce copilul de mână, pe jos, la școala din cartier, la cel mult două-trei străzi distanță de casă, am rezolva problema mașinilor parcate pe trotuar. Iar în acest fel chiar am evita să le punem în pericol viața copiilor.

În ziua de azi s-a ajuns la fel de fel de tertipuri, pentru a reuși să îi înscriem la cele mai renumite unități de învățământ. Părinții se dau peste cap să „cumpere” vize de flotanți. Fac orice pentru a-și vedea copiii la astfel de școli, dar nu se gândesc că totodată își îngreunează viața. În multe cazuri pleacă de acasă cu copiii chiar și cu o oră mai devreme, pentru a ajunge la timp la școală. Asta înseamnă trezit mai devreme, nervi mulți în trafic și expunere la accidente.

Așadar, ce viață liniștită și fără noxe inhalate am avea, dacă am merge mai des pe jos și am face alegerile cele mai simple.

Unde pot sesiza cetățenii orice neregulă

Nereguli sau sesizări privind problemele întâlnite în oraș pot fi transmise rapid prin intermediul aplicației Ploiești City App, disponibilă pentru dispozitive mobile. Alternativ, poți transmite o sesizare scrisă sau o reclamație direct către Poliția Locală Ploiești sau către Serviciul Dispecerat al R.A.S.P. Ploiești.

Pentru ca problema să fie remediată cât mai repede de către Biroul de Siguranță Rutieră, este recomandat să oferi detalii exacte despre locație (stradă, număr/intersecție) și, dacă este posibil, să atașezi fotografii.