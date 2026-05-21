Resturile unei drone au fost găsite pe plaja Belona de la Eforie Nord

Tatiana Hagiescu
O nouă alertă s-a dat pe litoral joi dimineață, 21 mai. Resturi ale unei drone au fost găsite pe plaja Belona, de la Eforie Nord.

Autoritățile au început o amplă anchetă. La fața locului au ajuns polițiștii, dar și reprezentanți ai Gărzii de Coastă.

Este vorba cel mai probabil despre o aripă de dronă adusă de valuri. Salvamarii au fost cei care au observat obiectul și au anunțat autoritățile.

Nu este singurul astfel de obiect căzut pe litoralul românesc. Resturi de drone au fost găsite anul acesta atât în Mamaia, cât și în Vama Veche.

Poliția și Garda de Coastă vor stabili proveniența exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol.

