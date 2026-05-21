Cum te „arde” cursul euro la factura de telefonie și internet mobil

Facturile de telefonie mobilă și internet sunt calculate în euro și plătite în lei. Operatorii folosesc un curs bancar, mai mare decât cel oficial al BNR. Acest lucru s-ar putea schimba dacă un proiect de lege adoptat recent de senatori va fi votat și de deputați.

Cu o singură excepție, toți furnizorii de telefonie și internet mobil calculează facturile în euro la un curs mai mare decât cel oficial. S-a ajuns aici pentru că operatorii nu sunt obligați prin lege să se raporteze la cursul BNR din ziua facturării, ci și-au stabilit, prin propriile condiții comerciale interne, modalitatea de conversie.

Astfel, Orange a inclus în clauzele contractuale de bază că facturile sunt calculate la „cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank în ziua lucrătoare anterioară emiterii lor”.

De exemplu, o factură emisă pe 16 mai a fost calculată la un curs de 5,32 lei, deși BNR a afișat un curs de 5,20 lei. Rezultă o diferență de 12 bani, care poate părea modică la prima vedere, dar, dacă ne raportăm la cei 9,1 milioane de clienți de telefonie mobilă, sumele nu mai sunt de neglijat, nu?

Parlamentarii USR au inițiat un proiect de lege prin care toți operatorii de telefonie mobilă și internet mobil să fie obligați să calculeze facturile la cursul oficial al Băncii Naționale.

În expunerea de motive se arată că Telekom România Mobile utilizează „cursul de vânzare al ING Bank pentru persoane juridice, din ziua lucrătoare anterioară începerii perioadei de facturare”, iar Vodafone „cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank pentru persoane fizice, în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii”.

„Diferențele de practică se traduc în costuri suplimentare de 1-2% pentru milioane de utilizatori finali, având în vedere că băncile comerciale au cursuri de vânzare superioare cursului oficial publicat de BNR”, afirmă inițiatorii, potrivit profit.ro.

DIGI Mobil este, în prezent, singurul operator care aplică cursul de schimb oficial al Băncii Naționale a României (BNR), valabil în ziua emiterii facturii.

Proiectul care îi obligă pe operatori să folosească doar cursul BNR la calcularea facturilor a fost votat de senatori, cu excepția celor de la PSD.

Contactat de Observatorul Prahovean, senatorul USR de Prahova, Aurel Oprinoiu, a declarat:

„Adoptarea acestui proiect de lege reprezintă un pas important pentru protejarea consumatorilor și pentru eliminarea practicilor abuzive legate de cursul valutar folosit la facturare. Românii trebuie să știe exact cât au de plătit, fără cursuri inventate și fără costuri ascunse stabilite unilateral de companii.

Prin această inițiativă, toate facturile exprimate în valută vor fi calculate exclusiv la cursul oficial al BNR, ceea ce aduce transparență și predictibilitate în relația dintre firme și cetățeni.

Este o măsură de bun-simț, care pune interesul consumatorului pe primul loc și corectează o practică ce a generat nemulțumiri în foarte multe domenii, de la telecomunicații până la achiziții de bunuri și servicii.”

Pentru a deveni lege, proiectul mai trebuie adoptat de deputați și promulgat de președintele României.