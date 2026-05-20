Reacția vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce a fost reclamată la DNA

Fostul şef al Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş Vlad, a depus plângerea la DNA în care îi acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu și pe ministrul Economiei Irinel Darău de presiuni pentru trucarea unor contracte cu dedicaţie, care ar fi dus la pierderea a peste 160 de milioane de lei din fonduri europene.

Procurorii anticorupţie au deschis un dosar penal in rem (faţă de faptă) pentru abuz în serviciu, în urma unui denunţ în care sunt vizați vicepremierul Oana Gheorghiu şi ministrul economiei, Irineu Darău.

Contactată de reporterii Observatorului Prahovean, Oana Gheorghiu a reacţionat după apariţia dosarului la DNA:

”Domnul Vlad are toată libertatea să depună orice plângere penală dorește. Sper ca procurorii să analizeze urgent așa-zisele fapte reclamate, astfel încât să putem închide acest fake-news cât mai curând.

Domnul Vlad a depus plângere la DNA, la patru luni de când susține că s-a simțit presat și doar ca urmare a faptului că a fost demis, după patru ani la conducerea digitalizării României.

Această decizie a domnului Vlad este doar o perdea de fum, menită să distragă atenția publică de la starea în care arată azi digitalizarea statului român, după patru ani de mandat al domniei sale.”