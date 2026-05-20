Coșmar pentru 14 familii de pe Aleea Scărișoara din Câmpina: gropi uriașe și drum surpat

14 familii care locuiesc pe Aleea Scărișoara din Câmpina spun că trăiesc de ani de zile printre gropi, asfalt rupt și margini de drum surpate. Oamenii descriu strada ca fiind „ca după bombardament”. Șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre craterele adânci, însă, nici pietonii nu se simt în siguranță, mai ales copiii și persoanele în vârstă care traversează zilnic zona. Primăria Câmpina spune, însă, că zona din fotografiile transmise de un cititor este una probleme, neconstruibilă și că mai mulți localnici de etnie romă și-au ridicat locuințe.

Localnicii spun că reprezentanții autorităților au venit de mai multe ori în zonă, au văzut cum arată și au promis intervenții, însă situația a rămas neschimbată.

Între timp, strada continuă să se degradeze, iar oamenii se tem că, în orice moment, se poate produce un accident. Pericolul este și mai mare pe timpul nopții, când gropile și surpările sunt greu de observat.

„Ne este frică să mai mergem pe strada asta, mai ales seara. Groapa de lângă drum este uriașă și din ce în ce mai adâncă. Dacă un copil aleargă sau cineva nu vede bine noaptea, poate cădea direct acolo. De ani de zile facem sesizări și primim doar promisiuni.

Au venit, au făcut poze, au spus că se va rezolva, dar nimic nu s-a schimbat. Nu mai vrem doar să vină să constate problema. Vrem să se intervină înainte să se întâmple o tragedie”, a declarat Alin Boian, localnic de pe Aleea Scărișoara.

Reprezentanții administrației locale au transmis că momentan nu sunt prevăzute fonduri în bugetul local pentru reabilitarea acestui drum.