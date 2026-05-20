Tensiuni în Consiliul Local Ploiești: ședință suspendată și reluată în prezența polițiștilor locali

Ședința Consiliului Local Ploiești programată marți, 20 mai 2026, de la ora 14:00, a fost marcată de tensiuni, acuzații și intervenția polițiștilor locali. Deși pe ordinea de zi s-au aflat doar două proiecte de hotărâre, reacțiile din sală au dus la suspendarea temporară a lucrărilor.

Primul proiect, referitor la completarea hotărârii privind bugetul local pe anul 2026, a fost aprobat cu 19 voturi. Cele mai aprinse dezbateri au avut loc însă în cazul proiectului privind prelungirea contractului de asociere pentru o benzinărie din Ploiești, unde au existat controverse legate de prețul stabilit prin raportul de evaluare.

Consilierul local Gheorghe Sîrbu (PSD) a formulat acuzații în timpul ședinței, pe motiv că prețul este prea mic, în timp ce consilierii Valentin Marcu (PNL) și Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) au susținut că valoarea a fost stabilită pe baza unui raport de evaluare.

Tensiunile au escaladat după intervențiile unui cetățean prezent în sală. În aceste condiții, ședința Consiliului Local Ploiești a fost suspendată pentru câteva minute și reluată ulterior în prezența polițiștilor locali.

În final, proiectul privind prelungirea contractului nu a fost adoptat, întrunind doar 13 voturi „pentru” și șase abțineri. Pentru votarea proiectului erau necesare 14 voturi.



