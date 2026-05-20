Experimentul kazah! Ce se întâmplă cu fotbalistul de națională adus de Petrolul

Abat Aymbetov este primul jucător din Kazahstan care a evoluat în România. Fotbalistul de 30 de ani, cu 45 de selecții și 9 goluri marcate pentru echipa națională a Kazahstanului, a fost adus la Petrolul în pauza competițională din această iarnă, în încercarea de a rezolva problemele ofensive ale echipei, vizibile în prima parte a sezonului, dar care au persistat până la final.

Ultima dată aflat sub angajament cu Adana Demirspor, pentru care a bifat 37 de prezențe și 6 goluri de-a lungul unui sezon și jumătate petrecut în prima ligă din Turcia, Aymbetov a jucat puțin la Petrolul, nefiind niciodată titular și bifând doar 9 apariții și un gol (în meciul cu FCSB).

Contractul lui Aymbetov nu va fi prelungit

Din acest motiv, clauza de prelungire a angajamentului nu va fi activată. Aymebetov a avut contract până la 1 iunie, cu drept de prelungire unilaterală, în cazul în care clubul ar fi fost mulțumit de el. Fapt care nu s-a întâmplat.

Fotbalistul care a mai jucat, anterior, pentru, FC Aktobe, Kairat Almaty (Kazahstan) KS Samara (Rusia) și FC Astana (Kazahstan) nu va continua la Petrolul. El este al cincilea jucător confirmat la capitolul plecări de la echipă, după Guilherme, Mateiu, Ricardinho și Roche. Cel mai probabil, Aymbetov se va întoarce în țara natală, unde are în palmares trei titluri de campion al țării natale, precum și o Cupă a Kazahstanului.

Petrolul a rulat 37 de jucători în 39 de meciuri

Lista disponibilizărilor de la Petrolul va fi completată în perioada următoare, când se așteaptă și răspunsul lui Mehmet Topal la propunerea clubului de a continua ca antrenor principal. Petrolul a avut unul dintre cele mai numeroase loturi în campionatul recent încheiat, rulând 37 de fotbaliști în 39 de meciuri. În același timp, ploieștenii au avut 17 fotbaliști străini în lot, pe parcursul întregului sezon, o situație care se vrea schimbată în noul campionat.

Valoarea totală a lotului în ultimul sezon de Superligă a fost de 9,3 milioane de euro, locul 11 în ierarhia campionatului, o poziție sub clasarea echipei, după terminarea play-outului.