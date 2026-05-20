Motocicletă Harley Davidson și un Audi A4 din 2015 scoase la licitație de ANAF la Ploiești. Care sunt prețurile de pornire

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești organizează, în perioada următoare, două licitații pentru valorificarea unor bunuri mobile confiscate sau executate silit. Este vorba despre un autoturism Audi A4 și o motocicletă Harley-Davidson, ambele urmând să fie scoase la vânzare la sediul instituției din Ploiești.

Prima licitație este programată pe 23 mai 2026 și are ca obiect o motocicletă Harley-Davidson VR2-VF6-VRSCR, fabricată în anul 2006, cu o capacitate cilindrică de 1.131 cmc și transmisie prin curea.

Prețul de pornire pentru motocicletă este de 48.400 de lei, TVA inclus, iar taxa de participare la licitație este de 4.840 de lei. Vehiculul poate fi văzut la sediul ANAF din Ploiești, de pe strada Târgoviște nr. 6.

Potrivit anunțului, motocicleta se află în custodia Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, iar predarea bunului adjudecat se va face din aceeași locație.

Cea de-a doua licitație va avea loc pe 26 mai 2026 și vizează vânzarea unui autoturism Audi A4 diesel, fabricat în 2015, cu motor de 1.968 cmc, 110 kW și cutie automată. Mașina este înmatriculată, are normă de poluare Euro 6 și un rulaj de 150.002 kilometri.

Prețul de pornire pentru Audi este de 65.000 de lei, sumă egală cu prețul de evaluare, iar taxa de participare este de 6.500 de lei.

Conform descrierii oficiale, autoturismul vine cu carte de identitate și o singură cheie, însă are acumulatorul descărcat, nu deține ITP valabil și necesită revizie tehnică, precum și transport pe platformă.

Persoanele interesate să participe la licitații trebuie să achite taxa de participare și să depună documentele solicitate de ANAF înainte de data desfășurării procedurilor.

Persoanele interesate de participarea la licitație pot solicita mai multe detalii telefonic la numărul 0244 407 710, int.753 sau 0771 084 701.