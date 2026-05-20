Elevii Spectrum Ploiești, rezultate remarcabile la World Scholar’s Cup – Bucharest Round

Elevii Spectrum Ploiești au obținut rezultate excelente la competiția internațională World Scholar’s Cup – Bucharest Round, desfășurată în perioada 12–13 mai, la București.

Competiția a reunit peste 300 de elevi din mai mult de 15 școli private, internaționale și publice, din România și din străinătate. Participanții au concurat în probe de dezbatere, scriere colaborativă, gândire critică și lucru în echipă.

Spectrum Ploiești a fost reprezentată de două echipe: Team 195, formată din Bianca Tănase, Maria Camber și Ariadna Iancu, și Team 196, formată din Rhaya Chighvaria și Maria Caragea.

Rezultatele obținute de elevii ploieșteni au fost unele remarcabile. La nivel de echipă, Spectrum Ploiești a câștigat Trofeul pentru Locul 1 la Team Bowl – Senior Division. De asemenea, elevii au fost finaliști la Team Writing – Senior Division, Team Countdown – Senior Division și Team Challenge – Senior Division.

Performanțe importante au fost obținute și la nivel individual. Bianca Tănase a câștigat medalii de aur la categoriile Champion Scholars, Writing Champions, Individual Challenge, Art & Music și Special Area. Totodată, Bianca Tănase a obținut și medalie de argint la Debate Champions.

O medalie de aur a fost obținută și de Maria Camber, la categoria Individual Challenge.

Reprezentanții Spectrum Ploiești i-au felicitat pe Bianca Tănase, Maria Camber, Ariadna Iancu, Rhaya Chighvaria și Maria Caragea pentru dedicarea, munca în echipă, curajul și excelența academică demonstrate pe parcursul competiției.