Ședință la Consiliul Local Ploiești

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Clopotele tuturor bisericilor din Prahova vor bate joi, la ora 12.00

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
clopot biserica
De “Ziua Eroilor”, joi, 21 mai, la ora 12.00, în memoria eroilor neamului se vor trage clopotele în toate lăcașurile de cult din Prahova, inclusiv la Ploiești.

Clopotele tuturor bisericilor din Prahova vor răsuna joi, 21 mai, la ora 12.00, marcând comemorarea soldaților români care și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă.

- Publicitate -

Evenimentul va avea loc simultan în toate lăcașurile de cult din județ, iar credincioșii sunt așteptați să participe la slujbele religioase.

Ziua Eroilor este celebrată în fiecare an de praznicul Înălțării Domnului, o tradiție păstrată în România de peste un secol. În această zi sunt pomeniți toți cei care s-au jertfit în războaie, în închisori sau în luptele pentru apărarea țării și a credinței.

- Publicitate -

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în anul 1920, ca de Înălțarea Domnului să aibă loc pomenirea eroilor neamului românesc. Slujbele vor începe la ora 08.00, urmate de Sfânta Liturghie, iar la ora 12.00, în toate bisericile, vor fi trase clopotele în memoria eroilor neamului românesc”, a precizat Mihăiță Stroe, protoiereul Protoieriei Ploiești Sud.

La bisericile din Prahova unde au fost ridicate troițe în memoria eroilor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă vor fi oficiate slujbe de comemorare.

La Ploiești, Ziua Eroilor va fi marcată prin ceremonii militare și religioase organizate la Cimitirul Militar Bolovani, unde autorități locale, reprezentanți ai Armatei și ai Bisericii vor participa la depuneri de coroane și slujbe de pomenire.

- Publicitate -

Citește și: Ziua Eroilor 2026, marcată la Ploiești. Trafic restricționat în zona Cimitirului Militar Bolovani

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea din spatele timbrelor poștale despre cosmos. Alec Bartos și pasiunea pentru filatelie

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Clujeanul Alec Bartos este cel care a machetat toate...

Cum arată cea mai mare stație de biogaz din România construită în Prahova. Povestea unui tânăr vizionar

Oana Stoica Oana Stoica -
Într-o Românie care încă se confruntă cu problema uriașă...

Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Marius Nica Marius Nica -
Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -