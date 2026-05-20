Clopotele tuturor bisericilor din Prahova vor bate joi, la ora 12.00

Clopotele tuturor bisericilor din Prahova vor răsuna joi, 21 mai, la ora 12.00, marcând comemorarea soldaților români care și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă.

Evenimentul va avea loc simultan în toate lăcașurile de cult din județ, iar credincioșii sunt așteptați să participe la slujbele religioase.

Ziua Eroilor este celebrată în fiecare an de praznicul Înălțării Domnului, o tradiție păstrată în România de peste un secol. În această zi sunt pomeniți toți cei care s-au jertfit în războaie, în închisori sau în luptele pentru apărarea țării și a credinței.

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în anul 1920, ca de Înălțarea Domnului să aibă loc pomenirea eroilor neamului românesc. Slujbele vor începe la ora 08.00, urmate de Sfânta Liturghie, iar la ora 12.00, în toate bisericile, vor fi trase clopotele în memoria eroilor neamului românesc”, a precizat Mihăiță Stroe, protoiereul Protoieriei Ploiești Sud.

La bisericile din Prahova unde au fost ridicate troițe în memoria eroilor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă vor fi oficiate slujbe de comemorare.

La Ploiești, Ziua Eroilor va fi marcată prin ceremonii militare și religioase organizate la Cimitirul Militar Bolovani, unde autorități locale, reprezentanți ai Armatei și ai Bisericii vor participa la depuneri de coroane și slujbe de pomenire.

