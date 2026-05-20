O nouă scumpire la benzină și motorină. Cât costă carburanții la Ploiești

Benzina și motorina s-au scumpit miercuri, cu până la 0,10 lei per litru, potrivit datelor centralizate de Monitorul Prețurilor, aplicație dezvoltată de Consiliul Concurenței.
Rompetrol a majorat prețul benzinei standard, iar MOL, Rompetrol și Lukoil au majorat prețul motorinei.
Cât costă litrul de benzină standard miercuri, 20 mai, în Ploiești
- Lukoil – 9,28 lei/litru
- MOL – 9,28 lei/litru
- Rompetrol – 9,28 lei/litru
- Petrom – 9, 22 lei/litru * (preț neactualizat de marți)
- OMV – 9,28 lei/litru * (preț neactualizat de marți)
Cât costă litrul de motorină standard miercuri, 20 mai, în Ploiești
- Lukoil – 9,74 lei/litru
- Rompetrol – 9,69 lei/litru
- MOL – 9,69 lei/litru
- Petrom – 9,63 lei/litru* (preț neactualizat de marți)
- OMV – 9,69 lei/litru* (preț neactualizat de marți)