O nouă scumpire la benzină și motorină. Cât costă carburanții la Ploiești

Benzina și motorina s-au scumpit miercuri, cu până la 0,10 lei per litru, potrivit datelor centralizate de Monitorul Prețurilor, aplicație dezvoltată de Consiliul Concurenței.

- Publicitate -

Rompetrol a majorat prețul benzinei standard, iar MOL, Rompetrol și Lukoil au majorat prețul motorinei.

Cât costă litrul de benzină standard miercuri, 20 mai, în Ploiești

Lukoil – 9,28 lei/litru

MOL – 9,28 lei/litru

Rompetrol – 9,28 lei/litru

Petrom – 9, 22 lei/litru * (preț neactualizat de marți)

OMV – 9,28 lei/litru * (preț neactualizat de marți)

Cât costă litrul de motorină standard miercuri, 20 mai, în Ploiești