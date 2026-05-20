Ședință la Consiliul Local Ploiești

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

O nouă scumpire la benzină și motorină. Cât costă carburanții la Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
benzinarii statie alimentare carburanti
foto caracter ilustrativ

Benzina și motorina s-au scumpit miercuri, cu până la 0,10 lei per litru, potrivit datelor centralizate de Monitorul Prețurilor, aplicație dezvoltată de Consiliul Concurenței. 

- Publicitate -

Rompetrol a majorat prețul benzinei standard, iar MOL, Rompetrol și Lukoil au majorat prețul motorinei.

Cât costă litrul de benzină standard miercuri, 20 mai, în Ploiești

  • Lukoil – 9,28 lei/litru
  • MOL – 9,28 lei/litru
  • Rompetrol – 9,28 lei/litru
  • Petrom – 9, 22 lei/litru * (preț neactualizat de marți)
  • OMV – 9,28 lei/litru * (preț neactualizat de marți)

Cât costă litrul de motorină standard miercuri, 20 mai, în Ploiești

  • Lukoil – 9,74 lei/litru
  • Rompetrol – 9,69 lei/litru
  • MOL – 9,69 lei/litru
  • Petrom – 9,63 lei/litru* (preț neactualizat de marți)
  • OMV – 9,69 lei/litru* (preț neactualizat de marți)

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea din spatele timbrelor poștale despre cosmos. Alec Bartos și pasiunea pentru filatelie

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Clujeanul Alec Bartos este cel care a machetat toate...

Cum arată cea mai mare stație de biogaz din România construită în Prahova. Povestea unui tânăr vizionar

Oana Stoica Oana Stoica -
Într-o Românie care încă se confruntă cu problema uriașă...

Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Marius Nica Marius Nica -
Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -