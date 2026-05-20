Patronul unui site tabloid, reținut în fața unui restaurant din București. Cerea bani să nu publice imagini compromițătoare

Autor: Roxana Tănase
Patronul unui site de știri a fost reținut, după ce ar fi șantajat un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitală, potrivit Antena 3. Pe numele acestuia ar fi fost depusă o plângere, pe motiv că ar fi cerut bani pentru a nu publica imagini compromițătoare.

Bărbatul va fi dus, miercuri, 20 mai, la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Ulterior va fi readus în centrul de reținere, după ce marți, 19 mai, a fost dispusă reținerea lui pentru 24 de ore.

În schimbul nepublicării unor imagini compromițătoare, bărbatul i-ar fi solicitat dezvoltatorului imobiliar aproximativ 3.000 de euro/lună, potrivit Antena 3.

Autoritățile au făcut un flagrant în momentul în care cei doi bărbați s-ar fi întâlnit la un restaurant din Capitală. În momentul în care bărbatul a fost reținut asupra acestuia a fost găsită o pungă cu aproximativ 25.000 lei, conform acelorași surse.

Potrivit Agerpres, care citează surse judiciare, bărbatul reținut este administratorul site-ului tabloidvip.ro, iar observatornews.ro a postat imagini în momentul în care bărbatul a fost reținut în fața unui restaurant.

