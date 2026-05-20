Patronul unui site tabloid, reținut în fața unui restaurant din București. Cerea bani să nu publice imagini compromițătoare

Patronul unui site de știri a fost reținut, după ce ar fi șantajat un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitală, potrivit Antena 3. Pe numele acestuia ar fi fost depusă o plângere, pe motiv că ar fi cerut bani pentru a nu publica imagini compromițătoare.

- Publicitate -

Bărbatul va fi dus, miercuri, 20 mai, la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Ulterior va fi readus în centrul de reținere, după ce marți, 19 mai, a fost dispusă reținerea lui pentru 24 de ore.

În schimbul nepublicării unor imagini compromițătoare, bărbatul i-ar fi solicitat dezvoltatorului imobiliar aproximativ 3.000 de euro/lună, potrivit Antena 3.

- Publicitate -

Autoritățile au făcut un flagrant în momentul în care cei doi bărbați s-ar fi întâlnit la un restaurant din Capitală. În momentul în care bărbatul a fost reținut asupra acestuia a fost găsită o pungă cu aproximativ 25.000 lei, conform acelorași surse.

Potrivit Agerpres, care citează surse judiciare, bărbatul reținut este administratorul site-ului tabloidvip.ro, iar observatornews.ro a postat imagini în momentul în care bărbatul a fost reținut în fața unui restaurant.