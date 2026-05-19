Cum arată cea mai mare stație de biogaz din România construită în Prahova. Povestea unui tânăr vizionar

Într-o Românie care încă se confruntă cu problema uriașă a deșeurilor și cu presiunea tot mai mare asupra sistemului energetic, la Filipeștii de Pădure funcționează unul dintre cele mai impresionante exemple de economie circulară și sustenabilitate din țară. Reporterii Observatorul Prahovean au filmat, în exclusivitate, întregul flux tehnologic de producere a biogazului în cadrul facilității operate de Genesis Biopartner, în care chiar directorul general al companiei, Horia Matei Bărdeanu, ne-a condus pas cu pas prin fiecare etapă a procesului. REPORTAJ VIDEO EXCLUSIV POATE FI VIZIONAT LA FINALUL ARTICOLULUI.

Cum am ajuns la Genesis Biopartner

Am contactat reprezentanții Genesis Biopartner după o sesizare venită din partea unor locuitori din Filipeștii de Pădure, care reclamau disconfort olfactiv și presupuse depozitări necontrolate de deșeuri.

Așa am ajuns la cea mai mare stație de producție a biogazului din România. Conducerea companiei a permis accesul în unitate și a prezentat întregul flux tehnologic. La fața locului, acuzațiile privind depozitarea necontrolată nu s-au confirmat, iar mirosul reclamat de localnici nu a fost resimțit în timpul vizitei.

Managerul Horia Bărdeanu a recunoscut însă existența unui incident izolat, provocat de introducerea unei cantități mari de deșeuri biodegradabile, situație care a generat temporar disconfort olfactiv. Potrivit acestuia, problema a fost remediată rapid, iar conducerea stației din Filipeștii de Pădure a fost schimbată.

Reprezentanții companiei susțin că investițiile realizate în ultimii ani au avut ca principal obiectiv reducerea impactului asupra comunității și menținerea unui dialog constant cu locuitorii comunei.

Investiție în protecția mediului

Stația Genesis de la Filipeștii de Pădure, din Prahova, una dintre cele patru funcționale în România, este genul de loc care schimbă percepții și demonstrează că protecția mediului nu înseamnă doar discursuri și strategii pe hârtie, ci investiții reale, tehnologie, muncă și viziune.

Aici, fructele și legumele deteriorate, produsele expirate din retail, resturile alimentare provenite din restaurante, cantine sau industria alimentară nu ajung la groapa de gunoi. Sunt transformate în energie verde, energie termică, energie electrică și digestat, un fertilizator organic bio care revine apoi pe terenurile agricole și hrănește viitoarele culturi.

Totul într-un circuit aproape perfect al naturii și al economiei circulare. Este, fără exagerare, o lecție de bune practici și un exemplu despre cum ar putea arăta România viitorului.

„Ceea ce vedeți aici numim sustenabilitate”

În jurul instalației, activitatea este continuă. Camioanele intră și ies permanent, iar fiecare transport este verificat riguros.

„Astăzi suntem la Filipeștii de Pădure, județul Prahova, unde, acum mai bine de 14 ani, a luat naștere Genesis. Astăzi, Genesis este o facilitate de reciclare a deșeurilor organice biodegradabile și producere de energie verde. Toată materia primă utilizată pentru producerea de biogaz și energie verde este recepționată controlat, cu documente specifice și trasabilitate completă. Practic, nicio mașină nu trece de bariera de la intrare fără documente”, spune Horia Matei Bărdeanu, managerul general al companiei.

Cum sunt transformate deșeurile în energie

În cadrul facilității sunt procesate: fructe și legume depreciate, produse expirate din retail, resturi alimentare, dar și produse neconforme sau expirate din industria de lactate.

Toate aceste materiale intră într-un proces tehnologic complex de digestie anaerobă, prin care materia organică produce biogaz. Fermentatoarele uriașe funcționează etanș, cu control strict al temperaturii și al emisiilor.

„Stația de biogaz este împărțită în mai multe zone: recepție, fermentare, depozitare, cogenerare și tratarea fertilizatorului organic rezultat în urma procesului tehnologic. Biogazul este colectat, tratat și redirecționat către centrala de cogenerare, unde producem energie electrică și termică. Energia electrică este livrată în Sistemul Energetic Național”, explică Horia Bărdeanu.

Cea mai mare companie producătoare de biogaz din România

Astăzi, Genesis Biopartner este considerată cea mai mare companie producătoare de biogaz din România și unul dintre pionierii economiei circulare aplicate.

Compania a construit acum 14 ani, prima stație de cogenerare pe biogaz din țară și acum dezvoltă proiecte pentru extinderea capacităților de producere a energiei regenerabile la nivel național.

Sub coordonarea lui Horia Matei Bărdeanu, Genesis a făcut tranziția de la utilizarea biomasei agricole la valorificarea exclusivă a deșeurilor biodegradabile provenite din retail, industria alimentară și HoReCa.

Impactul este uriaș, cu beneficii palpabile. De la reducerea cantităților de deșeuri depozitate, la diminuarea emisiilor de carbon, până la producerea de energie regenerabilă și susținerea agriculturii prin fertilizatori organici.

„Practic, valorificăm absolut tot”

În interiorul instalației există atât sortare manuală, cât și automată. La finalul procesului rezultă digestatul, un fertilizator organic bio extrem de valoros pentru agricultură.

„Separăm componenta organică de cea anorganică. Ambalajele sunt spălate și trimise către companii specializate. Practic, încercăm să valorificăm absolut tot din deșeul pe care îl primim. Acest fertilizator are un pH bazic, aproape de 8, și ajută inclusiv la combaterea acidității terenurilor agricole. Cel mai important este că ajută la creșterea procentului de humus din sol”, afirmă directorul general.

Digestatul este sterilizat la 71 de grade Celsius timp de o oră pentru a respecta toate normele sanitare și de mediu.

Energia viitorului și planul pentru combustibil alternativ

Pentru Horia Bărdeanu, viitorul energiei verzi nu se oprește la electricitate și încălzire. Obiectivul este reducerea amprentei de carbon în transport și înlocuirea treptată a combustibililor clasici.

„Unul dintre planurile noastre de viitor este să purificăm biogazul și să producem combustibil alternativ pentru transport, atât pentru transportul public, cât și pentru transportul de marfă. Vrem să oferim o soluție sustenabilă la combustibilii convenționali cu care am fost obișnuiți până acum.”

Povestea omului care construiește de 14 ani România verde

Dincolo de instalațiile uriașe și tehnologiile moderne, povestea Genesis este și povestea lui Horia Bărdeanu.

Doctor inginer în Biotehnologie, absolvent al Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, cu studii în Inginerie Economică în domeniul energetic la Universitatea POLITEHNICA din București și în Administrarea Afacerilor la Universitatea Athenaeum, Horia Bărdeanu este astăzi unul dintre cei mai importanți promotori ai economiei circulare și ai energiei regenerabile din România.

De 14 ani cercetează procesele de producere a biogazului;, dezvoltă soluții pentru stabilitatea digestiei anaerobe, implementează proiecte de energie regenerabilă și susține dezvoltarea infrastructurii de biogaz la nivel național.

Este membru fondator al CERC România și unul dintre oamenii care cred că România poate recupera rapid decalajele față de statele occidentale în domeniul energiei verzi.

„Suntem foarte aproape să ne schimbăm optica”

La finalul turului realizat de Observatorul Prahovean în cadrul facilității de la Filipeștii de Pădure, mesajul lui Horia Bărdeanu rămâne poate cea mai importantă concluzie a acestui reportaj.

„Consider că suntem foarte aproape, ca țară, de a ne schimba optica. Am învățat din ceea ce au făcut alte state și încercăm și noi să luăm exemple de bune practici, așa cum ați văzut astăzi aici, la Filipeștii de Pădure”.

Iar ceea ce se întâmplă aici nu este doar o afacere de succes. Este dovada că România poate construi inteligent, curat și sustenabil. Din ceea ce, până ieri, era considerat simplu deșeu. Iar numele lui Horia Bărdeanu începe să fie asociat tot mai mult cu una dintre cele mai importante revoluții verzi construite în România ultimilor ani.