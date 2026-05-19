Topul celor mai slabe licee din Prahova în 2025, potrivit Ghidului candidatului 2026. Unde s-a intrat la liceu și cu media 3

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a publicat luni, 18 mai, Ghidul candidatului pentru admiterea la liceu în anul școlar 2026-2027. În topul celor mai slabe 10 licee din Prahova, potrivit rezultatelor de la Evaluarea Națională din 2025, se află licee din Ploiești și Câmpina.

Cele mai mici medii de admitere din județ au fost înregistrate aproape exclusiv la specializări tehnice, industriale sau din domeniul serviciilor, acolo unde interesul candidaților este din ce în ce mai redus.

Locul 1 în top este ocupat de Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Ploiești, unde, la specializarea tehnician designer vestimentar, calificarea confecționer produse textile, ultima medie de admitere în 2025 a fost 3,05.

Pe locul 2 se află Liceul Tehnologic „1 Mai”, tot din Ploiești. La specializările tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, tehnician mecatronist și tehnician prelucrări la cald, media ultimului admis a fost 3,15.

Pe locul 3 în topul celor mai slabe rezultate se află Liceul Tehnologic „Constantin Istrati” din Câmpina, unde, la specializarea tehnician în industria alimentară, ultima medie a fost 3,20.

Tot cu media 3,20 s-a intrat și la Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei, la specializarea tehnician în turism, calificarea lucrător hotelier.

În topul celor mai slabe medii, pe locul 5, se află și Liceul Teoretic „Șerban Vodă” din Slănic. La profilul matematică-informatică, ultima medie de admitere la Evaluarea Națională din 2025 a fost 3,35, una dintre cele mai mici medii din județ pentru un profil teoretic.

Pe locul 6 se află Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” din Băicoi, unde, la specializarea tehnician în activități economice, admiterea s-a făcut cu media 3,40.

Locul 7 este ocupat de Liceul „Carol I” din Plopeni, unde, la profilul filologie, ultima medie de admitere a fost 3,42.

Pe locul 8 se situează Liceul Tehnologic „Teodor Diamant” din Boldești-Scăeni, unde, la specializarea protecția mediului, ultima notă a fost 3,50.

Locul 9 revine Liceului Tehnologic „Ion C. Brătianu” din comuna Bărcănești, unde, la specializarea tehnician în industria alimentară, admiterea s-a făcut cu media 3,55.

Clasamentul este completat, pe locul 10, de Liceul Tehnologic de Transporturi din Ploiești, unde, la specializarea electrician auto, ultima medie de admitere a fost 3,72, iar la profilul mecanic auto s-a intrat cu media 3,97.