Cu ce note s-a intrat la cele mai bune licee Prahova în 2025. A apărut Ghidul candidatului

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a publicat luni, 18 mai, Ghidul candidatului pentru admiterea la liceu în anul școlar 2026 -2027. În top 10 licee din Prahova, în urma rezultatelor obținute la Evaluarea Națională din 2025, rămân C.N. „Mihai Viteazul” și C.N. „I.L. Caragiale” din Ploiești, dar și C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina.

Colegiile de top din Prahova continuă să atragă elevii cu cele mai mari medii la Evaluarea Națională. La admiterea din 2025, cele mai căutate specializări au fost matematică-informatică și științe ale naturii, unde concurența a fost una ridicată.

Pe primul loc în județ rămâne Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, unde la matematică-informatică intensiv engleză ultima medie a fost 9,47. La matematică-informatică s-a intrat cu 9,20, la științe ale naturii cu 9,17 și 8,82, iar la filologie și științe sociale mediile au fost 8,57 și 8,65.

În top urmează Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești. Aici, la matematică-informatică intensiv engleză s-a intrat cu 9,17, la matematică-informatică cu 8,80 și 8,30, la științe ale naturii cu 8,87, iar la filologie cu 8,52 și 8,15. La specializarea științe sociale 8,57.

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina rămâne unul dintre cele mai bune licee din Prahova. La științe ale naturii , în 2025, ultima medie a fost 9,12, la matematică-informatică 8,80, la științe sociale 8,50, iar la filologie 8,30.

La Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești, media lutimului admis a fost 8,95 pentru științe ale naturii, 8,72 pentru matematică-informatică și 8,60 pentru științe sociale.

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești a avut medii de 8,80 și 8,72 la matematică-informatică, 8,67 la științe ale naturii, 8,55 la științe sociale și 8,47 respectiv 7,87 la filologie ( intensiv engleză/ franceză).

La Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, atât la matematică-informatică, cât și la științe ale naturii, ultima medie a fost 8,65. La filologie s-a intrat cu 8,47 și 7,32.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești rămâne unul dintre cele mai căutate licee economice. La matematică-informatică ultima medie a fost 8,50, la activități economice 8,17, iar la specializările din turism și alimentație mediile au fost 8,00.

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza a avut 8,47 la matematică-informatică, 6,50 la filologie și 5,75 la științe sociale.

Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești a înregistrat 8,25 la matematică-informatică, 7,95 la științe ale naturii și 7,97 la filologie.

Topul celor mai bune zece licee din Prahova este completat de Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” din Mizil, unde, anul trecut, la matematică-informatică s-a intrat cu 8,15, la filologie cu 7,52, la științe sociale cu 6,75 și la științe ale naturii cu 6,60.