Cum îți recuperezi banii din impozitul plătit în plus la Ploiești. Procedura a început

Ploieștenii care au plătit impozit mai mare decât datorau pe clădirile vechi își pot recupera banii începând cu 15 mai 2026. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a deschis procedura de restituire, iar cererile pot fi depuse atât online, cât și la sediile instituției.

- Publicitate -

„Așa cum am promis, începând cu data de 15 mai, ploieștenii care au achitat sume mai mari decât cele datorate la impozitul pe clădiri, din cauza modificărilor legislative apărute la sfârșitul lunii februarie, pot depune cererile de restituire atât online, cât și la registraturile instituției noastre, situate în Bulevardul Independenței și pe Șoseaua Vestului”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Cum s-a ajuns aici

Povestea acestor bani plătiți în plus începe în februarie 2026, când au intrat în vigoare modificări legislative privind impozitul pe clădiri cu vechime. Legea prevedea reduceri substanțiale pentru proprietarii de imobile mai vechi — 15% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani și 25% pentru cele care depășesc un secol.

- Publicitate -

De aceleași facilități beneficiază și persoanele cu handicap grav sau accentuat, care pot obține reduceri de 50%, respectiv 25%, atât la impozitul pe clădire, cât și la cel pe un singur mijloc de transport cu capacitate cilindrică sub 2.000 cmc.

Problema a apărut din cauza decalajului dintre momentul intrării în vigoare a legii și momentul în care SPFL Ploiești a putut opera efectiv modificările în sistemul propriu. Mulți ploieșteni plătiseră deja impozitul integral, la nivelul anterior reducerilor, și se aflau în situația de a fi achitat mai mult decât ar fi trebuit.

Instituția a anunțat atunci că, pentru cei care nu cer restituire, diferența va fi compensată automat cu obligațiile de plată din 2027.

- Publicitate -

Citește și:

Cum îți recuperezi banii din impozit după reducerea taxelor la Ploiești

Cum și când poți depune cereri pentru restituirea impozitelor plătite în plus la Ploiești

Ce trebuie să faci concret

Cererea de restituire poate fi găsită pe site-ul spfl.ro, la secțiunea Persoane fizice / Formulare și acte necesare – cerere de restituire. Poate fi depusă în două moduri: fizic, la registraturile SPFL de pe Bulevardul Independenței sau Șoseaua Vestului, sau online, prin e-mail.

- Publicitate -

„Avem rugămintea la contribuabili să menționeze în cererea de restituire modalitățile în care doresc să primească banii — fie la casierie, fie la bancă, caz în care trebuie trecut contul bancar”, a precizat Simona Dolniceanu.

Termenul de soluționare este de 30 de zile de la data depunerii cererii.

Online, fără coadă

SPFL Ploiești încurajează depunerea electronică. Cererile pot fi trimise pe adresele de e-mail ale instituției, disponibile pe spfl.ro. Tot online se poate realiza și restituirea propriu-zisă, prin ordin de plată, dacă în cerere este indicat un cont bancar.

- Publicitate -

Contribuabilii care preferă să verifice mai întâi situația fiscală proprie o pot face prin platforma digitală ATLAS — accesibilă la online.spfl.ro sau prin codul QR de pe site-ul și pagina de Facebook ale SPFL Ploiești.

Date de contact SPFL Ploiești

Sediul central: Bulevardul Independenței nr. 16 | Centrul fiscal: Șoseaua Vestului nr. 19 | Casieria: Strada Basarabilor nr. 5 | Telefon: 0344 801 051 / 052 / 053 | Site: spfl.ro.