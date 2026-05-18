Incident la un show aviatic în America: două avioane de luptă s-au ciocnit în zbor

Două avioane de vânătoare americane s-au ciocnit în zbor, în timpul unui show aviatic. S-a întâmplat duminică, 17 mai, în apropierea bazei aeriene Mountain Home din statul american Idaho.

Toți cei patru membri ai echipajelor au reușit să se catapulteze în siguranță, înainte de coliziune.

Impactul a fost urmat de un incendiu puternic, potrivit imaginilor surprinse de martori.

O porțiune dintr-o autostradă din apropiere a fost închisă pentru câteva zile. În această perioadă se va desfășura o amplă anchetă

Incidentul s-a produs lângă baza militară Mountain Home, care găzduiește renumita escadrilă de vânătoare „Gunfighters”. Misiunea principală a acesteia este asigurarea puterii de luptă și de sprijin pentru operațiuni de urgență la nivel mondial.