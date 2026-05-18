Dan Voiculescu, umplut de sânge de Mircea Badea. Cine plătește pentru defăimarea lor?

Sunt două dintre imaginile afișate în cadrul unor campanii publicitare online pentru difuzarea cărora cineva plătește lunar sume impresionante de bani. Sub aparența promovării unei platforme de infracționalitate economică, și aceste reclame fac parte din seria acelora care pun în discuție credibilitatea sistemului bancar românesc.

„În timp ce românii se îndatorau la bănci, dumneavoastră și băncile care vă finanțau publicitatea câștigau din asta. În investigațiile mele am zeci de exemple exact ca acesta”, îl acuză Mircea Badea pe patronul său, Dan Voiculescu, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24. Aceasta este tema principală a reclamelor care promovează o platformă de infracțiuni, difuzate fără nicio restricție pe Facebook.

Fondatorul Intact Media Group este acuzat că se folosește de poziția sa pentru a le ascunde românilor accesul la o aplicație care i-ar putea îmbogăți, aducându-le „venituri pasive”. Și, desigur, că este „de partea băncilor” care se îmbogățesc pe spatele acestora.

Cei care urmăresc articolele realizate de noi în cadrul campaniei de public awareness începute în anul 2024 sunt familiarizați cu narativul.

La fel, și vizualul este similar cu cel al campaniilor ai căror eroi sunt guvernatorul BNR, șefii marilor bănci private din România și jurnaliști de prestigiu. Indiferent de poziția pe care o dețin, ei sunt prezentați în ipostaze degradante sau care sugerează acte de o violență extremă.

Fie amenință cu pistolul în platoul de televiziune, fie sunt plini de sânge pe față, fie se ascund sub birouri sau fug în viteză din studio, ori sunt încătușați de către polițiști etc. Indiferent de personajele folosite, toate aceste imagini sunt difuzate de milioane de ori către privitori prin intermediul campaniilor de publicitate contextuală.

În campania care îi are eroi principali pe Dan Voiculescu și Mircea Badea, pe lângă titluri și intertitluri precum „Minți milioane de români”, credibilitatea „dezvăluirilor” este susținută, printr-un „testimonial”, și de Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.

Într-un text evident inventat de creatorii reclamei, acesta întărește acuzațiile pe care jurnalistul le aduce patronului său: „Am părăsit Banca Comercială Română (BCR) în parte pentru că nu mai puteam susține această practică sistematică de ascundere a informațiilor”, spune acesta la finalul materialului despre „dezvăluirile” lui Badea.

La fel ca și celelalte campanii despre care am scris, și aceasta are ca obiectiv afișarea repetată a imaginilor violente, degradante pentru cei care sunt folosiți pe post de eroi sau care au ca scop dezinformarea publicului.

Campania care îi are ca eroi pe Voiculescu și pe Badea se integrează perfect în ecosistemul care generează lunar online zeci de milioane de titluri și imagini care cultivă neîncrederea în sistemul bancar și stimulează/încurajează manifestări violente împotriva reprezentanților acestuia sau a liderilor de opinie credibili din România.

Tot la fel ca în celelalte cazuri expuse de noi, până în prezent nicio autoritate din România nu a avut reacții publice de sancționare a lor. Vom reveni cu noi exemple.

Acest articol face parte din campania de public awareness privind campaniile publicitare la infracțiuni pe internetul de limbă română, demarată de Observatorul Prahovean în anul 2024 și susținută de Asociația pentru Transparență în Comunitate.