Cum s-a produs accidentul de pe DN1A, de la Cocorăștii Colț

Accidentul rutier a avut loc, luni, 18 mai, pe DN1A, după ce două autoutilitare au intrat în coliziune. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost preluat de elicopter și transportat la spital.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, „din cercetările preliminare efectuate de polițiști, a reieșit că un tânăr de 24 de ani ar fi condus o autoutilitară pe Drumul Național 1A, în localitatea Cocorăștii Colț, și ar fi intrat în coliziune cu o altă autoutilitară, condusă de un bărbat de 37 de ani, pe sensul opus de mers”.

„În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto în vârstă de 37 de ani, acesta fiind preluat de elicopterul SMURD și transportat la o unitate medicală. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, a precizat IPJ Prahova.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a precizat că victima accidentului este conștientă.

„Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a mai precizat IPJ Prahova.