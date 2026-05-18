- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

O nouă intervenție a elicopterului SMURD în Prahova. Accident pe DN1A, la Cocorăștii Colț

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
elicopter smurd

Elicopterul SMURD intervine din nou în Prahova, de această dată la un accident rutier produs pe DN1A, pe raza localității Cocorăștii Colț, în care au fost implicate două autoutilitare. 

- Publicitate -

Potrivit primelor informații transmise de autorități, două dube în care se aflau în total trei persoane au intrat în coliziune.

„Pompierii militari prahoveni intervin în aceste momente pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență în cazul producerii unui accident rutier pe DN1A, pe raza comunei Cocorăștii Colț.

- Publicitate -

La locul indicat s-au deplasat o autospecială de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. Va ateriza și elicopterul SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

La momentul sosirii echipajelor de prim ajutor, un ocupant era blocat în autovehicul, însă pompierii au reușit să îl extragă. Acesta a fost preluat de către echipajul SMURD dotat cu terapie intensivă mobilă. Persoana se află în stare de conștiență.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate detaliile și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

- Publicitate -

Circulația în zonă este blocată, potrivit participanților la trafic.

Vom reveni cu detalii

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Dan Voiculescu, umplut de sânge de Mircea Badea. Cine plătește pentru defăimarea lor?

Mihai Nicolae Mihai Nicolae -
Sunt două dintre imaginile afișate în cadrul unor campanii...

A început sezonul socatei. Liber și la sucuri, siropuri și dulcețuri de soc

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Zilele trecute, în drum spre redacția Observatorului Prahovean, am...

Am respirat același aer cu mari astronauți internaționali. Povești din spațiu, pe șine românești, alături de Dumitru Prunariu

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Observatorul Prahovean a participat la unul dintre cele mai...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -