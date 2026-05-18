- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Midia Marine Terminal anunță mobilizarea echipamentelor și personalului necesar operațiunii de ranfluare

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
Midia Marine Terminal

Midia Marine Terminal (MMT) anunță că ARAS Salvage a încheiat prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfluarea remorcherului scufundat.

- Publicitate -

Nava multirol Yogi, specializată în suportul operațiunilor subacvatice și al scufundărilor la mare adâncime, a ajuns în Portul Midia. Nava transportă echipamentele necesare pentru activitățile subacvatice și pentru intervențiile care vor fi efectuate în toate etapele operațiunii – inspecții, transferul lichidelor de la bord, ranfluare.

Circa 20 de specialiști ai contractorului ARAS Salvage – scafandri și personal tehnic – sunt în România și au început pregătirea și coordonarea operațiunilor, în paralel cu obținerea tuturor avizelor de specialitate din partea autorităților de resort, în urma depunerii documentației specifice.

- Publicitate -

ARAS Salvage, cu sprijinul echipei de scafandri a MMT, a efectuat o primă inspecție tehnică a remorcherului, pentru pregătirea procedurilor de extragere a lichidelor aflate la bord, precum și o analiză detaliată a poziției navei.

Toate informațiile colectate ajută la consolidarea planului de ranfluare, astfel încât operațiunea să se desfășoare eficient, în condiții depline de siguranță și protecție a mediului.

Planul de ranfluare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției, operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente, pentru expertizele ulterioare.

- Publicitate -

După obținerea aprobărilor și autorizațiilor necesare, se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională, constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului, activități a căror desfășurare depinde inclusiv de condițiile meteorologice și de starea mării.

Midia Marine Terminal continuă să depună toate diligențele necesare pentru urgentarea etapelor operaționale, de mobilizare, autorizare și coordonare aferente recuperării poluanților și ranfluării remorcherului. Compania a realizat imagini de ansamblu și scanări detaliate ale epavei, a facilitat dialogul dintre contractor și autorități și a pus la dispoziția comisiilor tehnice și de anchetă toate informațiile solicitate.

Midia Marine Terminal va continua să comunice public evoluția operațiunilor prin canalele oficiale (www.midiamarineterminal.ro).

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Ce simte un om înainte să sară din avion: o zi printre parașutiștii de la Strejnicu

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 14 mai 2026, la Aeroclubul Teritorial Ghe. Bănciulescu...

Dac Warrior 2026 aduce familiile și sportivii la Tohani, pe trasee cu obstacole

Marius Nica Marius Nica -
Organizatorii Dac Warrior 2026 au anunțat ultima perioadă în...

Dan Voiculescu, umplut de sânge de Mircea Badea. Cine plătește pentru defăimarea lor?

Mihai Nicolae Mihai Nicolae -
Sunt două dintre imaginile afișate în cadrul unor campanii...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -