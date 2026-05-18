Midia Marine Terminal anunță mobilizarea echipamentelor și personalului necesar operațiunii de ranfluare

Midia Marine Terminal (MMT) anunță că ARAS Salvage a încheiat prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfluarea remorcherului scufundat.

Nava multirol Yogi, specializată în suportul operațiunilor subacvatice și al scufundărilor la mare adâncime, a ajuns în Portul Midia. Nava transportă echipamentele necesare pentru activitățile subacvatice și pentru intervențiile care vor fi efectuate în toate etapele operațiunii – inspecții, transferul lichidelor de la bord, ranfluare.

Circa 20 de specialiști ai contractorului ARAS Salvage – scafandri și personal tehnic – sunt în România și au început pregătirea și coordonarea operațiunilor, în paralel cu obținerea tuturor avizelor de specialitate din partea autorităților de resort, în urma depunerii documentației specifice.

ARAS Salvage, cu sprijinul echipei de scafandri a MMT, a efectuat o primă inspecție tehnică a remorcherului, pentru pregătirea procedurilor de extragere a lichidelor aflate la bord, precum și o analiză detaliată a poziției navei.

Toate informațiile colectate ajută la consolidarea planului de ranfluare, astfel încât operațiunea să se desfășoare eficient, în condiții depline de siguranță și protecție a mediului.

Planul de ranfluare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției, operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente, pentru expertizele ulterioare.

După obținerea aprobărilor și autorizațiilor necesare, se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională, constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului, activități a căror desfășurare depinde inclusiv de condițiile meteorologice și de starea mării.

Midia Marine Terminal continuă să depună toate diligențele necesare pentru urgentarea etapelor operaționale, de mobilizare, autorizare și coordonare aferente recuperării poluanților și ranfluării remorcherului. Compania a realizat imagini de ansamblu și scanări detaliate ale epavei, a facilitat dialogul dintre contractor și autorități și a pus la dispoziția comisiilor tehnice și de anchetă toate informațiile solicitate.

Midia Marine Terminal va continua să comunice public evoluția operațiunilor prin canalele oficiale.