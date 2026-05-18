Campionul mondial Daniel Dragomir, victorie prin KO la el acasă. Ploieștiul l-a ridicat din nou

Sala Sporturilor Olimpia a tremurat vineri seară, 15 mai 2026. Nu de frică, ci de bucurie. De acel tip de bucurie brută, fizică, pe care o simți în piept când un om al locului tău face ceva extraordinar chiar în fața ta. Daniel Dragomir, campionul ploieștean de kickboxing la categoria 61 de kg, promisese că va apăra titlul acasă. Și-a ținut promisiunea. Cu pumnii. Cu sufletul. Cu tot ce a acumulat în ani de muncă, de sacrificiu, de urcușuri și coborâșuri.

- Publicitate -

O revanșă fără loc de echivoc

Meciul dintre Daniel Dragomir și Iulian Marinescu era așteptat cu o tensiune aparte. Cei doi se mai confruntaseră o dată, iar lupta se încheiase la egalitate. Remiza aceea lăsase un gust amar de ambele părți.

Nicio vorbă nespusă, niciun cont neachitat, doar certitudinea că o revanșă va veni și că, atunci când va veni, nu va mai exista cale de mijloc.

- Publicitate -

Vineri seară, calea de mijloc a dispărut definitiv.

Runda a patra, momentul care va rămâne în istorie

Primele trei reprize au fost un adevărat război tehnic. Daniel a simțit că are un avantaj, că lucrurile merg în direcția lui. Și atunci, poate tocmai din acest sentiment de siguranță câștigată, a apărut singurul moment de vulnerabilitate al serii.

„Am simțit că aveam un avantaj după primele trei reprize, iar în cea de-a patra am stat puțin relaxat, am fost pus la podea”, a mărturisit Dragomir, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

Ce s-a întâmplat în clipa aceea nu poate fi descris în cuvinte, trebuie să fi fost acolo. Sala a explodat. Mii de oameni s-au ridicat în picioare, ca un singur organism, strigând numele unui om care stătea pe covorul ringului și alegea.

Alegea să se ridice. „Când m-am ridicat, am zis că e totul sau nimic”, a spus Dragomir. Și a fost totul.

Împins de Ploiești, și-a pus adversarul la pământ prin KO

Ceeeac e a urmat a fost unul dintre acele momente pe care sportul le rezervă rar, și pe care nu le uiți niciodată. Împins de energia unei săli întregi, Daniel Dragomir a revenit, a atacat și l-a trimis pe Iulian Marinescu la podea prin KO.

- Publicitate -

„Împins de susținerea publicului, am reușit să-l înving prin KO”, a declarat campionul, cu vocea celui care știe că tocmai a trăit ceva unic.

Și nu e singur în această convingere. „Multă lume spune că este unul dintre cele mai bune meciuri văzute în ultimii ani”, spune Dragomir. Un meci care va rămâne în mintea celor prezenți ca o fotografie vie — transpirație, adrenalină și sunet de sală care asurzea.

„Cel mai greu și cel mai frumos” este să lupți acasă

Lupta acasă este altceva. Daniel Dragomir o știe mai bine decât oricine.

- Publicitate -

„Cel mai greu este să lupt acasă, dar și cel mai frumos. Greu pentru că presiunea e mare, dar sentimentul este extrem de frumos. Foarte mulți oameni alături de mine — nu cred că am văzut niciodată o sală atât de plină, care să stea până la ultimul meci. A fost ceva unic, ceva ce nu am mai simțit până acum”, a declarat campionul, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean.

„Consideră că degeaba ești cel mai bun dacă nu este nimeni să te aplaude și să se bucure alături de tine”, spunea el cândva. Vineri seară, toată Sala Olimpia din Ploiești i-a dat dreptate.

„Cel mai bun 61 din România”, confirmat la el acasă

„Am demonstrat că sunt cel mai bun 61 din România. Și asta la Ploiești, în fața oamenilor mei — cu atât mai frumos”, a conchis Daniel Dragomir.

- Publicitate -

Clubul MaxGym Ploiești, de care Daniel Dragomir este legat, a participat cu cel mai mare număr de sportivi la această gală. Aceasta este o dovadă că în spatele unui campion stă întotdeauna o comunitate întreagă.

Colosseum Tournament, una dintre cele mai mari promoții de kickboxing din România, transmisă în direct pe Digi Sport și FightBox în peste 60 de țări, a avut joi seară scena perfectă: Ploieștiul, arena lui Daniel Dragomir, locul unde un campion a ales să nu rămână jos.