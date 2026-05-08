Gală de kickboxing cu încărcătură emoțională la Ploiești: Daniel Dragomir își apără titlul, la Colosseum Tournament

Campionul ploieștean de kickboxing la categoria 61 de kg, Daniel Dragomir, urcă din nou în ring acasă, pe 15 mai, în cadrul Galei Colosseum Tournament care va avea loc la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești. De această dată, miza este maximă: apărarea centurii mondiale Colosseum Tournament în fața unui adversar cu care a mai luptat o dată iar la final de meci, arbitrii au declarat lupta ca rezultat egal.

„Pentru mine este o seară specială, pentru că urmează să-mi apăr titlul în fața unui sportiv cu care am mai luptat odată și am făcut egal”, a declarat Daniel Dragomir, pentru Observatorul Prahovean. Remiza anterioară transformă confruntarea de pe 15 mai într-un duel cu atât mai așteptat, în care ambii luptători știu că nu mai este loc de echivoc.

Dar seara nu îi aparține doar lui. Trei dintre elevii săi, Alexandru Baciu, Ciprian Manu și Filip Milu, vor lupta în undercardul galei, iar pentru antrenorul Dragomir asta reprezintă „un nou nivel din poziția de antrenor”, după cum mărturisește chiar el.

Cine mai luptă în cadrul Galei de pe 15 mai, de la Ploiești

Gala aduce în prim-plan și alte momente cu rezonanță pentru comunitatea sportivă din Ploiești. Costel Păsnicuiuc, ploieșteanul care a ajuns să lupte în Glory, cea mai mare promoție de kickboxing din lume, va evolua în meciul său de retragere. Un adio pe măsura carierei sale.

O revenire la fel de așteptată este cea a lui Alex Voicu, care se întoarce în ring după aproximativ șase ani de pauză. „Este un lucru care mă bucură mult, pentru că eu am început kickboxingul împreună cu el”, spune Dragomir. Alături de ei va fi și Mihai Tudorie, acum antrenor, care va sta în colțul echipei.

Tot pe 15 mai, Laurențiu Crăciun, și el ploieștean, primește șansa la revanșă în fața lui Edmond Mustafa din București. Și nu în ultimul rând, clubul MaxGym Ploiești participă cu cel mai mare număr de sportivi la această gală — o dovadă că antrenorii de acolo „fac o treabă bună”, spune Dragomir.

„Este o gală cu o încărcătură emoțională puternică pentru mine. Singurul gând cu care urc în ring este victoria. Lupt acasă, iar acasă nu există să fiu învins. Sunt pregătit să dau totul pentru a ieși învingător!”, rezumă campionul o seară care promite să fie una de referință pentru sportul ploieștean.

Gala are loc joi, 15 mai, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, porțile deschizându-se de la ora 17:00. Biletele sunt disponibile pe enterix.ro sau la Cafeneaua lui Caragiale. Evenimentul va fi transmis în direct pe Digi Sport, FightBox HD și TrillerTV.