Un fotbalist ploieștean pe lista lui Hagi la echipa națională! Când poate debuta pentru tricolori

Ploieșteanul Ianis Stoica, care joacă în Portugalia, la Estrella Amadora, se află pe lista lui Gică Hagi la echipa națională. Noul selecționer al României, care va debuta pe banca tricolorilor pe 2 iunie, într-un amical cu Georgia, programat în deplasare, la Tbilisi, a comunicat lista preliminară a fotbaliștilor din străinătate, pe care se poate baza. Iar între aceștia este și Ianis Stoica, fost junior la Petrolul și care locuiește la Păulești, lângă Ploiești.

- Publicitate -

Ianis Stoica se află pe lista lui Gică Hagi

Stoica, fost internațional de tineret, n-a fost chemat niciodată la prima reprezentativă. El are un sezon decent la Estrella Amadora, pentru care a jucat 32 de meciuri și a marcat trei goluri.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani, cu o valoare de piață de 1,4 milioane de euro, a ajuns în Portugalia de la Hermannstadt. În carieră, după ce a plecat de la Petrolul, el a mai jucat la FCSB, Metaloglobus, CSM Slatina, Dunărea Călărași și Universitatea Cluj. Pentru petroliști, el a evoluat în șapte partide, pe când echipa era în liga secundă.

România are două amicale în luna iunie

La echipa națională, el va avea concurență puternică, Hagi având în vedere șase atacanți. În afara lui, au mai fost anunțați pe listă Drăguș, Mihăilă, Man, Florinel Coman și Louis Munteanu.

După meciul cu Georgia, România va juca acasă, un alt amical, contra Țării Galilor, partidă programată pe 6 iunie. Meciurile oficiale revin din toamnă, când se dispute partidele din Liga Națiunilor, unde România e în grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia.

- Publicitate -

Lista preliminară a lui Gică Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8);

- Publicitate -

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11),Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).