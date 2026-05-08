Autostrada Ploiești – Brașov intră într-o nouă etapă. Ce lucrări anunță CNIR

Autor: Marius Nica
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea operațiunilor în teren pentru Autostrada A3 Ploiești – Brașov, proiect considerat esențial pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei și pentru legătura rutieră dintre Muntenia și Transilvania.

Potrivit CNIR, activitățile în teren pentru Studiul de Fezabilitate al Autostrăzii A3 Ploiești-Brașov au fost reluate săptămâna aceasta.

Pentru început, compania care execută studiul geotehnic este prezentă pe primele două sectoare ale autostrăzii, în zona localității Strejnicu, județul Prahova.

Pentru finalizarea acestei documentații, mai sunt necesari 28.400 de metri de foraj.

Urmează apoi completarea și revizuirea Studiului de Fezabilitate, precum și elaborarea Proiectului Tehnic.

Lungimea secțiunii A 3, între Ploiești și Brașov, este de aproximativ 112,75 kilometri.

