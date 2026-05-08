Castelul Bran, preluat de un om de afaceri american care administrează moștenirea lui Elvis Presley

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, cunoscut pentru rolul său în administrarea moștenirii lui Elvis Presley și a complexului Graceland, a preluat participația majoritară în compania care operează Castelul Bran, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România.

Conform documentelor analizate de publicația Profit.ro, tranzacția a vizat Compania de Administrare a Domeniului Bran, societatea care operează castelul din județul Brașov. Participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii Principesei Ileana a României.

Tranzacția s-a făcut prin intermediul firmei VT Bran, înființată de o companie americană din grupul Ad Populum, care a preluat 80% din părțile sociale ale Companiei de Administrare a Domeniului Bran. Restul participațiilor rămân împărțite între mai mulți membri ai familiei moștenitoare, printre care Dominic Habsburg Lothringen și Alexandra Ferch.

Joel Weinshanker este fondator și acționar majoritar al grupului Ad Populum, un conglomerat american specializat în produse de entertainment, obiecte de colecție, costume, jocuri și branduri de lifestyle. El este cunoscut mai ales pentru administrarea Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis, unde gestionează, în numele familiei Presley, activitățile de turism, licențiere și evenimente asociate artistului.

Din portofoliul Ad Populum fac parte branduri precum NECA, Kidrobot, WizKids, Rubies, Chia Pet, Smiffys și Graceland. Grupul s-a extins în ultimii ani prin mai multe achiziții în zona produselor de colecție, entertainment și retail.