Încep lucrările la drumul Câmpina-Cornu, prăbușit în ianuarie. Cât vor dura intervențiile

După ce, în noaptea de marți spre miercuri, 27-28 ianuarie 2026, drumul Câmpina-Cornu s-a prăbușit, vineri, 8 mai, autoritățile județene au anunțat că a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a respectivului tronson de drum. Durata de execuție este estimată la aproximativ trei luni.

Consiliul Județean Prahova a anunțat că a fost semnat ordinul de începere pentru lucrările de consolidare a zonei afectate de surpare de pe DJ 101R Câmpina.

Deși autoritățile promiteau redeschiderea drumului până la Paște, proiectul a fost amânat din cauza întârzierii aprobării bugetului județean.

„Zona afectată de surpare de pe DJ 101R, Câmpina – ieșirea spre DN1, intră oficial în etapa de execuție a lucrărilor de stabilizare. În perioada trecută au fost luate măsuri provizorii pentru limitarea riscurilor, însă soluția reală este această intervenție complexă, care trebuie făcută corect, pe un teren instabil și într-o zonă circulată zilnic de mii de oameni. (…)

Miza acestei lucrări este simplă: ca zona să fie adusă într-un punct de siguranță și stabilitate pentru toți cei care folosesc zilnic acest traseu”, a transmis Consiliul Județean Prahova.