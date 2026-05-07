DoelPan, una dintre cele mai vechi cofetării din Ploiești, își spune povestea. ”Nu am renunțat la unt sau frișca naturală”

Observatorul Prahovean continuă campania „Poveștile dulci ale Prahovei” cu cea a cofetăriei DoelPan, una dintre cele mai cunoscute din Ploiești, cu o activitate neîntreruptă de peste 28 de ani.

În 1998, în zona centrală a Ploieștiului, două bune prietene, Doina Trandafir și Elena Gânsoc, deschideau o cofetărie al cărei nume conținea primele două litere din prenumele lor – DoelPan. Un an mai târziu, cofetăria s-a mutat pe linia de tramvai 101, în spatele fostului tribunal, și a devenit cunoscută datorită sintagmei „la televizor”, datorită geamului foarte mare, care oferea o imagine neobișnuită pentru acele vremuri a ceea ce se petrecea în interior.

Înainte de a deschide cofetăria, Doina a fost recepționer la Hotelul Central, iar Elena venea de la Mc Moni’s din București, un local la modă în anii ’90 și 2000. În ultimii ani, în afacere s-au implicat și fiul Doinei și soția lui, Vica Trandafir, cu care reporterul Observatorul Prahovean a stat de vorbă.

Reporter: Cum a început povestea cofetăriei DoelPan, într-o perioadă în care Ploieștiul redescoperea gustul prăjiturilor?

Vica Trandafir: Acum 28 de ani, într-o altă locație decât cea în care ne aflăm acum și unde s-a mutat în 1999. A fost o asociere între două doamne legate de o prietenie puternică de foarte mulți ani și care a rezistat în timp, în ciuda multor greutăți întâmpinate. Acum este și o afacere de familie, având două cofetării (n.r. în incinta magazinului Kaufland Nord) și un laborator.

Cofetăria este cunoscută de mulți ploieșteni drept „la televizor”. Cum a apărut ideea vitrinei mari prin care clienții pot vedea ce se întâmplă?

Ne-a ajutat foarte mult spațiul. Am vrut să fim transparenți, să demonstrăm că nu aveam nimic de ascuns.

Ce reacții ați primit de-a lungul timpului?

Atunci când oamenii vedeau din stradă prăjiturile în vitrina noastră, ne călcau și pragul. Pofta vine văzând… 🙂 Este un avantaj, clar. Intenționăm să deschidem și o terasă în care vom servi înghețată și cafea.

Care sunt produsele care au devenit „marca Doel Pan” și pe care clienții le caută și astăzi?

Tortul de casă, cozonacii, fursecurile de casă, covrigeii cu chimen. Folosim rețetele clasice, cu ingrediente naturale. Mamele și bunicile noastre foloseau la prăjituri ingrediente naturale: ouă, unt, frișcă, nucă, nu înlocuitori.

Apropo de înlocuitori, sunt cele mai ieftine ingrediente, scad costurile…

Dau din casă. Noi am refuzat furnizorii care au încercat să ne livreze materii prime cu care noi nu rezonam. Nu am vrut să reducem costurile cu materie primă inferioară. Am rămas fideli unor ingrediente sănătoase precum frișca naturală, ouăle, untul. Vrem să rămânem un producător artizanal de dulciuri și să oferim produse cât mai sănătoase, gustoase, autentice.

Cum s-au schimbat gusturile ploieștenilor în materie de deserturi în ultimii 30–35 de ani?

În materie de evenimente s-au adaptat la curentul actual, cu mousse-uri, mini Pavlova, macarons, dar pentru clientul de zi cu zi preferă gusturile copilăriei. De aceea veți vedea în vitrinele noastre plăcintă, faguri, fursecuri.

Există o rețetă sau un produs care v-a fidelizat clientela?

Sunt multe produse, dar aș menționa cozonacul.

Dincolo de rețetele clasice, ce ați inovat în dezvoltarea cofetăriei?

Am implementat produse noi, dar cu rețete curate. De exemplu, la mousse-uri folosim frișcă și ciocolată belgiană, iar la Pavlova bezea și ganaj de ciocolată, nu înlocuitori mai ieftini.

Care este secretul longevității unei cofetării într-un oraș în care concurența a crescut semnificativ în ultimii ani?

Raportul calitate-preț. Într-adevăr, concurența este acerbă, dar atuul nostru este prospețimea. Având un flux constant, produsele sunt proaspete. Laboratorul propriu este un mare avantaj, pentru că produsele pot fi preparate cât timp clientul savurează o prăjitură în cofetărie, dacă ceea ce își dorește nu mai este în vitrină.

Reflectă prețul munca depusă?

Vă spun sincer că nu. În prețul cu care se vinde o prăjitură se reflectă toate creșterile de taxe, scumpirile ingredientelor, ale utilităților, salariile. Munca și pasiunea nu prea…

Cât de importantă este relația cu generațiile de clienți care au crescut cu prăjiturile dumneavoastră?

Pentru noi relația cu clientul este cea mai importantă. Ne dorim însă și educarea noilor generații în sensul gustului autentic. Chiar dacă piața este invadată de semipreparate congelate și dulciuri de tip fast-food, am dori să le arătăm tinerilor că există o alternativă sănătoasă, chiar dacă, din păcate, nu se mai gătește în casă așa cum se întâmpla odinioară.

Cum vedeți viitorul cofetăriei Doel Pan?

Suntem într-un proces în care preluăm afacerea și ne bucurăm de experiența pe care fondatoarele acesteia sunt dispuse să o împartă cu noi și să ne ghideze.

Dacă ar fi să descrieți Doel Pan într-o singură propoziție pentru ploieșteni, care ar fi aceea?

Tradiție.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de DoelPan și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.