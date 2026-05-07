Finala de 2,4 miliarde de euro aduce trei premiere în istoria Ligii Campionilor. Cât costă biletele pentru meciul de la Budapesta

PSG – Arsenal Londra este finala Ligii Campionilor, programată pe 30 mai la Budapesta. Francezii au eliminat Bayern Munchen, iar Arsenal a trecut de Atletico Madrid, drept pentru care vor evolua cu trofeul pe masă în capitala Ungariei.

Meciul de peste 23 de zile va fi prima finală de Liga Campionilor care se va disputa de la ora 19.00 (ora României), UEFA luând decizia de a muta meciul de la tradiționala oră, 22.00, de la care s-a jucat incluisv în semifinale.

Finala Ligii Campionilor valorează de cinci ori cât SuperLiga României

Valoarea de piață a finalei va cumula un total de 2,44 miliarde de euro, cifră record, astfel că aceasta va fi cea mai scumpă finală din istorie. Arsenal este cotată la 1,23 miliarde de euro, iar PSG la 1,21 miliarde de euro. Ele ocupă locurile 3 și 4 în clasamentul celor mai valoroase echipe ale lumii, după Real Madrid și Manchester City. Doar șapte echipe din lume au o valoare de piață de peste un miliard de euro.

Ca o comparație, întreaga primă divizie a României are o cotă de piață de 240 de milioane de euro, de cinci ori mai mică decât valoarea finalei. Iar naționala României nu atinge 100 de milioane de euro.

Prima finală de Liga Campionilor cu doi antrenori spanioli

PSG și Arsenal mai aduc în prim plan o premieră. Va fi pentru prima dată când în finală se vor confrunta doi antrenori spanioli, Luis Enrique vs Mikel Arteta. Paradoxal, într-un meci în care nu joacă nicio echipă iberică. Nu s-a întâmplat ca doi spanioli să fie pe bancă nici măcar atunci când în finală s-au duelat două echipe spaniole.

Luis Enrique și Arteta au fost colegi la Barcelona între 1997 și 1999. Niciunul dintre ei nu este însă catalan. Luis Enrique e din Asturia, iar Arteta din țara Bascilor, două provincii învecinate din nordul Spaniei. Soarta face ca Arteta să fie acum adversarul echipei la care a jucat în 2001-2002.

Arsenal e neînvinsă în Liga Campionilor

Deși PSG este campioana en-titre a competiției, Arsenal a fost mult mai în formă în acest sezon european. Echipa lui Arteta este neînvinsă în această ediție a Ligii Campionilor. În faza grupei unice, londonezii au obținut 8 victorii din tot atâtea întâlniri, terminând pe primul loc. Ulterior, „tunarii” au trecut de Bayer Leverkusen, Sporting Lisabona și Atletico Madrid și se află în acest moment la un singur meci de visul fiecărui fan al londonezilor. Arsenal a mai jucat o finală de Liga Campionilor, în 2006, pierdută în fața Barcelonei.

PSG, a terminat grupa unică și a fost nevoită să joace un play-off înaintea optimilor. A trecut cu greu de AS Monaco. Apoi le-a luat la rând pe Chelsea, Liverpool și Bayern Munchen.

Puskas Arena, stadionul care va găzdui finala, are o capacitate de 67.000 de locuri. Biletele din categoria 1 costă 950 de euro, în timp ce locurile cu vizibilitate mai redusă costă 760 de euro. Biletele din categoria 2 costă 650 de euro, iar cele din categoria 3 au fost puse în vânzare la prețul de 180 de euro.