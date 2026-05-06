La 16 ani poți pilota un avion în Prahova. Ce înseamnă, de fapt, să fii pilot și unde poți vedea asta, live, pe 30 mai

Există oameni al căror birou este cerul. Oameni care, dimineața, în loc să deschidă un laptop, deschid clapeta unui avion. Oameni care iau decizii la zeci de metri altitudine, cu același calm cu care alții beau cafeaua. Ei sunt piloții. Și, în Prahova, a deveni unul dintre ei este mai la îndemână decât ai crede.

Pe 30 mai 2026, cu ocazia show-ului „Avioane și Motoare” de la Strejnicu, tinerii care visează să devină piloți, pot vedea ce presupune pilotarea unui avion și, unde se poate ajunge cu multă muncă și pasiune fără limite.

Cine poate deveni pilot

La Aeroclubul României, filiala teritorială „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești de la Strejnicu, tinerii cu vârste între 16 și 23 de ani pot urma gratuit cursuri de pilotaj pe avion ultraușor, planorism și parașutism. Condițiile de bază: minimum 15 ani împliniți la începerea cursurilor teoretice și 16 ani la cele practice.

Concurența este acerbă. La ultima sesiune de înscrieri, peste 300 de tineri din Prahova, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Buzău și chiar din Moldova s-au bătut pe câteva zeci de locuri. Au fost aproximativ 10 candidați pentru un singur loc la cursul de avion ultraușor. Interesul nu a fost niciodată mai mare.

Ce presupune cursul

Drumul spre licența de pilot nu este scurt și nici ușor. Cursanții parcurg 50 de ore de pregătire teoretică — nouă materii, urmate de un examen eliminatoriu — și 40 de ore de zbor practic la manșă. Cei care trec de teorie, trec și printr-o selecție riguroasă înainte de a pune mâna pe comandă.

„Primul pas, la primele zboruri, este modul în care se controlează o aeronavă”, explică Sebastian Dan, pilot acrobat și instructor de zbor la Aeroclubul Teritorial Ploiești. El însuși este un exemplu viu: a urmat aceleași cursuri gratuite în urmă cu un deceniu și a ajuns, astăzi, unul dintre cei mai apreciați piloți de acrobație din România, campion mondial în 2025.

Cum se vede lumea de sus și cum se simte să fii pilot

În urmă cu un an, Observatorul Prahovean a mers să stea de vorbă cu piloții Aeroclubului României, dizivia teritorială Ploiești, pentru a afla cum au ajuns aceștia piloți.

Alexandru Comșa are 25 de ani acum și este instructor de zbor. Biroul lui este bordul avionului. Cheia meseriei, spune el, este disciplina care „lucrează în comun cu aviația”. Nu regretă nimic din alegerea făcută, deși timpul este singura resursă care îi lipsește uneori: zborul îl consumă pe tot.

Theodora Grădinaru, tot pilot în cadrul Aeroclubului, a vrut să fie stewardesă. La nouă ani a zburat prima dată cu un avion comercial și nu a mai putut uita senzația. Căutând informații pe internet, a descoperit că poate pilota un avion înainte să conducă o mașină. Și a făcut-o. La 21 de ani zbura acrobatic. Acum este angajată la Aeroclubul din Ploiești și vrea să devină instructor, să transmită mai departe ceea ce a trăit ea.

Zborul, spune Theodora, oferă ceva ce nicio seară în oraș nu poate înlocui. Oboseala de după o zi la manșă are un alt gust decât oricare alta.

Pe 30 mai, la Strejnicu, la „Avioane și Motoare”, poți vedea asta cu ochii tăi

Dacă ți-ai dorit vreodată să înțelegi ce înseamnă cu adevărat viața unui pilot, nu din filme, ci live, la câțiva metri distanță, pe 30 mai este ocazia perfectă. La Aerodromul de la Strejnicu, de la ora 11:00, are loc show-ul aviatic „Avioane și Motoare”. Aici vor fi prezenți piloți experimentați, care vor executa manevre spectaculoase la joasă altitudine dar și parașutiști. Și nu doar ei…

Le vor ține companie mașini de epocă, motociclete și roboți construiți de elevi ploieșteni care au câștigat campionate mondiale. Accesul este liber, iar show-ul aviatic propriu-zis începe la ora 14:00 și se încheie cu un foc de artificii.

Pentru orice tânăr care visează să zboare, ziua de 30 mai 2026, la Strejnicu, ar putea fi începutul a ceva mare.