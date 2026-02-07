Record de candidați la cursurile gratuite de pilotaj de la Aeroclubul Strejnic. Peste 300 de tineri, 10 candidați pe un loc

Astăzi a început o nouă serie de cursuri gratuite dedicate tinerilor, organizate la Aeroclubul Teritorial Gheorghe Bănciulescu din Ploiești, de la Strejnic. Interesul este unul uriaș: peste 300 de tineri, cu vârste între 15 și 23 de ani, s-au înscris pentru cursuri de pilotaj pe avion ultraușor și parașutism.

Concurență mare pentru viitorii piloți

Cea mai mare competiție se înregistrează la cursul de pilotaj al avionului ultraușor motorizat, unde sunt aproximativ 10 candidați pe un singur loc.

„Sunt sigur că, dacă învăț, o să intru. Îmi doresc foarte mult, pentru că vreau să fac o carieră în pilotaj și să ajung cât mai sus în această profesie”, ne-a mărturisit unul dintre cursanți.

La finalul articolului puteți urmări un reportaj video cu mărturiile cursanților și cu unul dintre cei mai tineri piloți ai României.

Tot mai multe fete aleg pilotajul

Un detaliu care merită subliniat este faptul că pilotajul nu mai este demult un domeniu exclusiv masculin. Tot mai multe fete s-au înscris la cursuri, unele chiar din Târgșorul Vechi, localitatea în care se află aerodromul.

„Pot spune că am crescut cu avioanele. Le vedeam tot timpul și îmi doresc de mică să încerc o astfel de experiență. De ce nu, poate voi ajunge pilot pe un avion de linie sau pe o aeronavă militară”, ne-a spus una dintre cursante.

Exemplul care inspiră: de la cursant la pilot acrobat

Printre cei care îi îndrumă pe tineri se află Sebastian Dan, pilot acrobat și instructor de zbor în cadrul aeroclubului, considerat un reper al aviației românești, cu rezultate remarcabile în competițiile de acrobație aeriană.

„Acum 10 ani eram la fel ca acești tineri care s-au înscris la cursuri. Am obținut licența și am urmat această carieră. Sunt necesare însă anumite abilități pentru a deveni pilot, atât intelectuale, cât și fizice”, ne-a declarat Sebastian Dan.

90 de ore de pregătire pentru o licență

Începând de mâine, cursanții intră în perioada de pregătire, care presupune 50 de ore de teorie și 40 de ore de practică la manșă. Numărul tinerilor care beneficiază gratuit de aceste cursuri a crescut constant de la an la an.

Astăzi, la aerodromul de lângă Ploiești, cei peste 300 de participanți au venit nu doar din Prahova, ci și din Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Buzău și chiar din Moldova.

Imagini de la fața locului: