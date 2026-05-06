Termen prelungit pentru Centura Comarnic. Când vor fi gata lucrările

Termenul pentru finalizarea Centurii Comarnic, proiect care ar trebui să reducă blocajele rutiere din zonele Nistorești și Posada, se prelungește. Lucrările ar fi trebuit finalizate luna viitoare.
Termen prelungit cu cel puțin două luni
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat că, deși termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este luna iunie, „estimarea realistă indică finalizarea în cursul verii, în jurul lunii august”.
Lucrările la varianta ocolitoare a orașului Comarnic au început în noiembrie 2023, după ce licitația a fost câștigată de asocierea SC Frasinul SRL, în calitate de lider, și SC Artehnis SRL.
Valoarea investiției a fost estimată inițial la 237 de milioane de lei, fără TVA, însă ulterior costurile proiectului au crescut cu peste 130 de milioane de lei.
Centura Comarnic va avea o lungime de aproximativ 6 kilometri și este proiectată astfel încât autoturismele să poată circula cu o viteză de 90 km/h. Asta înseamnă că varianta ocolitoare ar putea fi parcursă în aproximativ 4 minute, după deschiderea traficului.
Coșmarul șoferilor în fiecare weekend
Traseul are aproape 6 kilometri și include patru poduri, dintre care unul peste râul Prahova și unul peste magistrala feroviară București – Brașov.
Potrivit comunicatului de presă al CJ Prahova de la începerea lucrărilor, pe DN 1, pe porţiunea care trece prin Comarnic, valorile de trafic înregistrate în perioada sărbătorilor şi a weekend-urilor sunt situate între 35.000 şi 40.000 de autovehicule/zi, la o viteză medie de 30 km/h.
În plus, în Comarnic există mai multe puncte de gâtuire a traficului (treceri de pietoni, parcări în zona centrală şi intersecţii) care afectează direct traficului rutier, pe acest sector formându-se cozi de autovehicule pe o lungime de aproximativ 7-8 kilometri.