Cauza exploziei de la fabrica de ambalaje din Ploiești. Fumul s-a văzut de la câțiva kilometri

O explozie puternică s-a produs marți dimineață la fabrica de ambalaje MM Packaging, din zona de nord a municipiului Ploiești. Deflagrația a fost urmată de un incendiu cu degajări mari de fum, vizibile de la câțiva kilometri. VIDEO la finalul textului.

- Publicitate -

La fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri și două autospeciale SMURD.

În urma exploziei, un bărbat în vârstă de 56 de ani a suferit arsuri la nivelul feței. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

- Publicitate -

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții ISU Prahova au transmis că explozia s-a produs, cel mai probabil, la un cuptor tehnologic, în urma unor scăpări de gaze combustibile.

Incendiul izbucnit după explozie a generat degajări mari de fum, motiv pentru care situația este verificată și de Garda de Mediu Prahova.

Conducerea Gărzii de Mediu Prahova a demarat o anchetă, având în vedere impactul produs de degajările de fum în zonă.