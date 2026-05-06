Cauza exploziei de la fabrica de ambalaje din Ploiești. Fumul s-a văzut de la câțiva kilometri

O explozie puternică s-a produs marți dimineață la fabrica de ambalaje MM Packaging, din zona de nord a municipiului Ploiești. Deflagrația a fost urmată de un incendiu cu degajări mari de fum, vizibile de la câțiva kilometri. VIDEO la finalul textului.
La fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri și două autospeciale SMURD.
În urma exploziei, un bărbat în vârstă de 56 de ani a suferit arsuri la nivelul feței. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții ISU Prahova au transmis că explozia s-a produs, cel mai probabil, la un cuptor tehnologic, în urma unor scăpări de gaze combustibile.
Incendiul izbucnit după explozie a generat degajări mari de fum, motiv pentru care situația este verificată și de Garda de Mediu Prahova.
Conducerea Gărzii de Mediu Prahova a demarat o anchetă, având în vedere impactul produs de degajările de fum în zonă.