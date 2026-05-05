Tot mai puțini legumicultori din Prahova accesează Programul Tomata. Care sunt motivele

Numărul legumicultorilor prahoveni care accesează Programul „Tomata” scade de la an la an, iar principalele motive sunt legate de condițiile impuse de Ministerul Agriculturii și de diminuarea sprijinului financiar acordat în 2026.

Dacă anul trecut, în Prahova, 470 de fermieri au depus cereri pentru ajutorul de minimis destinat legumelor cultivate în spații protejate, în acest an numărul solicitărilor a coborât la doar 442. Comparativ cu anii de vârf ai programului, numărul beneficiarilor este aproape la jumătate.

„Nu poți primi bani dacă nu cultivi și tomate”

Deși schema de sprijin include mai multe culturi, spre exemplu, castraveți, ardei, vinete, fasole sau salată, cultivarea tomatelor rămâne condiția principală pentru accesarea programului.

Mulți producători spun că această obligativitate nu mai corespunde realităților din piață și îi împiedică să se specializeze pe culturile cele mai profitabile pentru exploatațiile lor.

„Avem o scădere și pentru că există obligativitatea cultivării tomatelor, alături de alte legume. Dacă un fermier dorește să cultive doar castraveți sau vinete, nu poate accesa programul, deoarece există obligația cultivării unei suprafețe minime cu tomate, pre exemplu, la 2000 de metri pătrați de solar, 1000 mp trebuie cultivați cu roșii”, a explicat pentru Observatorul Prahovean, Viorel Simion, directorul Direcției Agricole Prahova.

Potrivit reprezentanților Direcției Agricole, un alt motiv al scăderii este comasarea terenurilor și reorientarea unor producători către alte tipuri de culturi sau modele de business agricole.

Subvenție mai mică și bani primiți abia la finalul anului

În 2026, Ministerul Agriculturii a redus bugetul Programului Tomata la 275 de milioane de lei, o sumă mai mică decât cea alocată anul trecut.

Ajutorul de minimis este stabilit la 1,5 euro pentru fiecare metru pătrat cultivat în spații protejate. Față de anii precedenți, subvenția se acordă pentru întreaga suprafață eligibilă și nu doar pentru limita de 1.000 de metri pătrați. Astfel, fermierii care cultivă 1.200 sau 1.300 de metri pătrați vor primi sprijin pentru întreaga suprafață declarată.

Cu toate acestea, mulți legumicultori consideră că sprijinul financiar nu mai este suficient pentru a acoperi costurile ridicate cu încălzirea solariilor, tratamentele, forța de muncă și energia electrică.

În plus, plata efectivă a banilor se va face abia spre sfârșitul anului, după ce fermierii trebuie să depună, după 15 octombrie, documentele care atestă valorificarea producției.

Obligația folosirii documentelor fiscale și a sistemului e-Factura pentru dovedirea vânzărilor a rămas, de asemenea, în vigoare.

Condiții stricte pentru producători: minimum 3 tone de roșii la 1.000 mp

Pentru a beneficia de sprijin, fermierii trebuie să respecte mai multe condiții stricte impuse prin program.

Astfel, pentru fiecare 1.000 de metri pătrați cultivați cu tomate, producătorii sunt obligați să demonstreze valorificarea unei cantități minime de 3.000 de kilograme de roșii. Perioada de valorificare recunoscută de legislație este cuprinsă între 15 aprilie și 15 octombrie.

Deși Programul Tomata a fost lansat pentru stimularea producției românești de legume și reducerea importurilor, tot mai mulți fermieri din Prahova susțin că regulile actuale îi descurajează să mai participe.

În lipsa unei flexibilizări a condițiilor și a unor plăți mai rapide, tendința de scădere a numărului de beneficiari ar putea continua și în anii următori.