Nicușor Dan, prima declarație după aprobarea moțiunii PSD – AUR: Exclud scenariul alegerilor anticipate

Nicușor Dan a susținut, marți, 5 mai, la Palatul Cotroceni, prima declarație de presă după ce a fost adoptată moțiunea PSD- AUR împotriva Guvernului Bolojan.

Moțiunea de cenzură PSD – AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată, marți, 5 mai, cu 281 de voturi.

La câteva ore distanță, președintele României a susținut o scurtă declarație de presă, fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor.

„Nu este un moment fericit în nicio democrației, este însă o decizie democratică a Parlamentului”, a susținut Nicușor Dan, precizând că „instituțiile statului funcționează”.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou Guvern”, a mai precizat Nicușor Dan, care a menționat că „înțelege așteptările românilor” și că „vom avea un Guvern pro-occidental”.

După căderea Guvernului Bolojan, urmează consultările politice organizate de președintele României, iar ulterior după ce va fi creionată o majoritate care să susțină viitorul Executiv, șeful statului va propune un candidat pentru funcția de prim ministru.

