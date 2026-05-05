Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut. Ce urmează

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan inițiată de PSD și AUR a trecut în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului cu 281 de voturi.
Au fost 281 de voturi pentru demiterea Guvernului Bolojan și 4 împotrivă. Numărul minim necesar pentru demitere era de 233.
Ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură este adoptată
Odată ce moțiunea de cenzură este dezbătută în Parlament, semnatarii acesteia nu își mai pot retrage sprijinul. Votul final are loc în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, iar pentru adoptare este nevoie de cel puțin 233 de voturi, adică majoritatea absolută a parlamentarilor.
Dacă moțiunea de cenzură trece, Guvernul este demis automat. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia Executivului către președintele României.
Din acel moment, Guvernul nu mai are puteri depline și va funcționa doar ca interimar, ocupându-se strict de administrarea treburilor publice curente, până la instalarea unui nou cabinet.
Ce spune Constituția României
Situația este reglementată de Articolul 110 din Constituția României, care prevede: „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile.”
Tot acest articol stabilește și faptul că: „Guvernul al cărui mandat a încetat […] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.”
Consultările de la Cotroceni și desemnarea unui nou premier
După căderea Guvernului, urmează consultările politice organizate de președintele României. La Palatul Cotroceni sunt invitate toate partidele parlamentare pentru a identifica o majoritate capabilă să susțină un nou Executiv.
În urma acestor discuții, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.
Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea echipei guvernamentale, elaborarea programului de guvernare și solicitarea votului de încredere în Parlament
Dacă obține majoritatea voturilor, noul Guvern este învestit oficial.
PSD si AUR au liber la furat!
Sobolanii din camara au ros tot, iar acum au ros si usa. De aici inainte vor continua sa roada, spre nenorocirea noastra, a tuturor.
Cine se gandea ca PSD este un biet tantar care suge niste sange atunci cand apuca, doar pentru a putea fi alungat cu mana asa, se inseala amarnic. Nu va faceti nicio iluzie, omul de rand este caprioara cu coltii infipti in beregata, de sub astia nu mai iesim vii, nu au nicio urma de … ceva in ei. Sa traiasca ei si ai lor!
Ofticati-va, ” europenilor”!
Moțiune si pentru mucușor,trebuie dat si asta jos . Trebuie sa explice cum a mintit cu tva ca nu se mareste si de ce a anulat alegerile .
Hai sa vina PSD si AUR cu soluții… deși vor veni la luat .
Precum bine zice o veche vorbă românească:
„am …. steagul”.