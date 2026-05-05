Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut. Ce urmează

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan inițiată de PSD și AUR a trecut în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului cu 281 de voturi.

- Publicitate -

Au fost 281 de voturi pentru demiterea Guvernului Bolojan și 4 împotrivă. Numărul minim necesar pentru demitere era de 233.

Ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură este adoptată

Odată ce moțiunea de cenzură este dezbătută în Parlament, semnatarii acesteia nu își mai pot retrage sprijinul. Votul final are loc în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, iar pentru adoptare este nevoie de cel puțin 233 de voturi, adică majoritatea absolută a parlamentarilor.

- Publicitate -

Dacă moțiunea de cenzură trece, Guvernul este demis automat. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia Executivului către președintele României.

Din acel moment, Guvernul nu mai are puteri depline și va funcționa doar ca interimar, ocupându-se strict de administrarea treburilor publice curente, până la instalarea unui nou cabinet.

Ce spune Constituția României

Situația este reglementată de Articolul 110 din Constituția României, care prevede: „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile.”

- Publicitate -

Tot acest articol stabilește și faptul că: „Guvernul al cărui mandat a încetat […] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.”

Consultările de la Cotroceni și desemnarea unui nou premier

După căderea Guvernului, urmează consultările politice organizate de președintele României. La Palatul Cotroceni sunt invitate toate partidele parlamentare pentru a identifica o majoritate capabilă să susțină un nou Executiv.

În urma acestor discuții, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.

- Publicitate -

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea echipei guvernamentale, elaborarea programului de guvernare și solicitarea votului de încredere în Parlament

Dacă obține majoritatea voturilor, noul Guvern este învestit oficial.