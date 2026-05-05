Fundația Comunitară Prahova lansează a cincea ediție a „Fondului Prahova pentru Educație” cu sprijinul OMV Petrom

Fundația Comunitară Prahova lansează a cincea ediție a „Fondului Prahova pentru Educație”, un program de finanțare privată coordonat de Fundația Comunitară Prahova și finanțat de OMV Petrom. Scopul programului este acela de a aloca granturi pentru a susține proiecte educaționale dezvoltate de către organizații neguvernamentale, unități de învățământ sau instituții publice din județul Prahova.

- Publicitate -

Fondul Prahova pentru Educație își propune să finanțeze în acest an între 12 și maximum 20 de proiecte medii și mari educaționale din județ, proiecte ce au potențialul de a transforma comunitatea și de a oferi un mediu propice dezvoltării copiilor. Al cincilea apel de proiecte va avea loc în perioada 22 aprilie – 7 iunie 2026. Valoarea totală a granturilor nerambursabile este de 1.760.000 lei.

„Fondul Prahova pentru Educație ediția a V-a” și-a propus să susțină și în 2026 proiectele care pun accent pe dezvoltarea infrastructurii școlare de bază, infrastructură digitală, STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) sau sportivă și care au ca scop dezvoltarea abilităților copiilor, tinerilor și a grupurilor vulnerabile.

- Publicitate -

Bianca Dăniță, Director Executiv, Fundația Comunitară Prahova: „Educația nu este un privilegiu — este infrastructura pe care o comunitate o construiește pentru viitorul ei. În patru ediții, Fondul Prahova pentru Educație a demonstrat că atunci când resursele ajung acolo unde există voință și idei bune, lucrurile se schimbă cu adevărat în școli, în săli de clasă, în curtea din spatele școlii unde un copil a descoperit că îi place robotica sau atletismul. Ajunși la ediția a cincea, nu ne oprim — continuăm să construim, alături de partenerii noștri, un județ în care fiecare copil are șansa de a-și atinge potențialul.”

Adrian Nicolaescu, Director Optimizare Lanț Valoric Est OMV Petrom: „Educația este o prioritate in cadrul inițiativelor noastre de implicare socială, deoarece credem cu tărie în capacitatea sa de a genera schimbări pozitive și durabile în comunități. Suntem onorați să continuăm colaborarea cu Fundația Comunitară Prahova, susținând pentru al patrulea an consecutiv Fondul pentru Educație Prahova, într-un parteneriat care încurajează membrii comunității și organizațiile neguvernamentale locale să contribuie activ la îmbunătățirea educației la nivel local.

Prin acces la educație de calitate și oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, comunitățile pot asigura sustenabilitatea pe termen lung a economiilor și societăților lor. Această investiție constantă reflectă angajamentul nostru față de construirea unui viitor mai bun.”

- Publicitate -

Partenerii programului

Fondul Prahova pentru Educație ediția a V-a este posibil prin angajamentul OMV Petrom, care a ales să investească în educația copiilor din Prahova. Și în acest an se alătură programului Poerner Romania, partener de business OMV Petrom. Contribuția face posibilă creșterea impactului și a numărului de proiecte sprijinite în comunitate.

Detalii despre Fondul de finanțare, ghidul de finanțare și alte materiale necesare procesului de aplicare pot fi accesate pe http://www.prahovapentrueducatie.ro/și pe site-ul Fundației Comunitare Prahova și pe pagina de Facebook a Fondului.

- Publicitate -

În cele patru ediții anterioare, am primit 187 de aplicații din partea unităților de învățământ, instituțiilor publice și organizațiilor non-profit, iar în urma proceselor de jurizare, 43 de proiecte au fost desemnate câștigătoare, beneficiind de un fond total de peste 1.000.000 euro.

Prin proiectele deja implementate, peste 35.000 de elevi au avut acces la resurse educaționale îmbunătățite și activități care sprijină dezvoltarea lor academică și personală.

Despre OMV Petrom

- Publicitate -

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București cu 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile. La sfârșitul anului 2025, acționarii români dețineau circa 45% din acțiuni, din care statul român, deținea 20,7%, iar 24,4% erau deținute de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești). OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deținute de alți investitori străini.

OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu peste 48 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2025. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 21 miliarde de euro si a alocat circa 210 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

- Publicitate -

Angajamentul nostru față de atenuarea schimbărilor climatice este reflectat de eforturile noastre consecvente de a ne reduce emisiile, cu obiectivul pe termen lung de a atinge operațiuni cu emisii nete zero până în 2050.

Despre Fundația Comunitară Prahova

Fundația Comunitară _Prahova este un catalizator care creează _oportunități și oferă instrumente adaptabile, reunind resurse și actori cheie pentru a inspira schimbarea în comunitate. Scopul nostru este de a construi comunități sustenabile pe termen lung, în care oamenii își găsesc locul și contribuie la progres.

- Publicitate -

În cei peste 13 ani de activitate am susținut 350 de proiecte județene și 120 burse, am implementat 35 de proiecte comunitare și am ajutat 35 de cazuri medicale cu peste 2.500.000 de euro împreună cu peste 150 de companii și fundații naționale și 1.150 de donatori individuali.

Pentru mai multe detalii, accesați. www.fundatiacomunitaraprahova.ro