Bolojan, tot mai izolat în PNL. Reacțiile liderilor PSD și USR după moțiune

Guvernul Bolojan a fost demis, astăzi, prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi „pentru”. Principalii lideri ai partidelor parlamentare au transmis mesaje după cutremurul produs pe scena politică.

Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru demiterea Executivului. Guvernul rămâne interimar până la formarea unui nou Cabinetâ, dar nu mai mult de 45 de zile.

Trei din patru vicepreședinți ai PNL cer rămânerea la guvernare

Trei dintre cei patru vicepreședinți ai PNL – Adrian Veștea, Hubert Thuma și Nicoleta Pauliuc – au transmis mesaje publice din care reiese că își doresc rămânerea partidului la guvernare.

Singurul vicepreședinte liberal care i-a rămas fidel lui Ilie Bolojan este primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Acesta a cerut ca PNL să treacă în Opoziție, iar Bolojan să rămână liderul partidului.

Sorin Grindeanu: PSD dorește păstrarea, în mare, a Coaliției

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că dorește păstrarea, în mare, a Coaliției și a transmis că PSD nu va susține un guvern minoritar.

„Voi merge cu colegii mei la Cotroceni spunând că dorim păstrarea, în mare, a coaliției. Nu vom susține guverne minoritare. PSD este dispus rapid la găsirea unei soluții. Îmi doresc să avem repede un guvern. Toate opțiunile sunt deschise”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Liderul PSD a mai afirmat că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze și din funcția de premier interimar, în urma votului din Parlament.

Dominic Fritz: USR nu va negocia un nou guvern cu PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu va permite ca PSD și AUR „să întoarcă România în trecut” și că formațiunea nu va negocia un nou guvern cu social-democrații.

Potrivit liderului USR, conducerea partidului urmează să se reunească pentru a decide pașii următori după adoptarea moțiunii de cenzură.

Ce urmează după moțiune

După adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul Bolojan rămâne interimar, cu atribuții limitate, până la formarea unui nou Executiv. Urmează consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier și construirea unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul Cabinet.