Predoiu, după căderea Guvernului: „Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea”

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a reacționat marți, 5 mai 2026, imediat după votarea moțiunii de cenzură, avertizând că partidul nu trebuie să fugă de responsabilitatea guvernării și că opțiunile trebuie cântărite cu atenție înainte de orice decizie.

„PNL are de cântărit între a lua o decizie pripită sau a continua guvernarea. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să își lase opțiunile deschise. Funcția de premier nu e individuală, ci aparține partidului. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan. Să ne păstrăm opțiunile deschise în următoarele zile. Să cântărim în partid cea mai bună strategie. PNL are valoare strategică pentru această țară, Din această moțiune nu a câștigat nimeni. Nu trebuie să abandonăm guvernarea”, a declarat Cătălin Predoiu imediat după ce a trecut moțiunea de demitere a Guvernului Bolojan.

Ce a mai spus Cătălin Predoiu

„În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când, vorba unui fost premier liberal – Stolojan – se cădea sub masă”, a declarat Predoiu.

Liderul liberal a subliniat că atât PNL, cât și președintele său, Ilie Bolojan, nu meritau această moțiune, și a cerut colegilor de partid să nu ia decizii pripite sub presiunea emoției momentului.

„PNL trebuie să aleagă între a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării, sau a cântări ce opțiuni are și a continua să și le asume”, a spus Predoiu, adăugând că discuțiile vor continua în interiorul partidului.

Întrebat dacă poziția sa este compatibilă cu rezoluțiile adoptate anterior împotriva colaborării cu PSD, Predoiu a susținut că nu există o contradicție, precizând că „trebuie să vedem ce se întâmplă în zilele următoare”.

Reamintim faptul că Biroul Politic Național al PNL în format extins urmează să se reunească de la ora 17:00.