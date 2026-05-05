Mirel Idorași, director în Garda Forestieră București, scos în cătușe din sediul sediul instituției – VIDEO

Mirel Idorași, director în Garda Forestieră (GF) București, a fost scos astăzi în cătușe din sediul instituției. Șeful lui direct, Laurențiu Heraru, a sunat la 112 după ce Idorași ar fi sustras cheile de la mai multe birouri, semnalează Rise Project, într-o postare pe Facebook.

Inspectorul General al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, a confirmat intervenția Poliției Române, potrivit Rise Project: “Domnul Idorași a sustras azi dimineață cheile de la biroul inspectorului șef și cheile de dulapul cu ciocanele silvice. În acel moment inspectorul șef Heraru a chemat poliția”.

Gârbacea a susținut că Ministerul Mediului a trimis Comisia de Disciplină la GF București pentru a verifica activitatea instituției. Atât Idorași, cât și alți angajați ai Gărzii Forestiere București s-au acuzat reciproc și au depus plângeri și sesizări cu privire la posibile acte ilegale. Gârbacea a spus că comisia verifică toate plângerile primite.

Zilele trecute și Diana Buzoianu, ministra Mediului, a anunțat că directorului Idorași i-au fost retrase atribuțiile și a fost sesizată DNA cu privire la suspiciuni de abuz în serviciu în cazul său.

Verificările și declarațiile Dianei Buzoianu vin după ce reporterii publicației Reporter de Iași au publicat săptămâna trecută mai multe articole în care directorul Idorași apare filmat în timp ce are discuții contradictorii cu colegi din Gărzii Forestiere București, dar și înregistrări audio în care angajații se acuză reciproc pentru desfășurarea unor controale în trecut.